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Официально: Джованни Ло Чельсо переходит в Вильярреал из Тоттенхэма

Испания
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Аргентинец арендован на сезон

Официально: Джованни Ло Чельсо переходит в Вильярреал из Тоттенхэма

Фото: SPORT.es

UA-Футбол
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Испанский "Вильярреал" официально объявил о том, что арендовал аргентинского полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Джованни Ло Чельсо. Как сообщается, договор между клубами заключен на один сезон, до июня 2023 года.

Последние полгода игрок также провел в аренде в "Вильярреале", за который успел отыграть 21 матч, в котором забил 1 гол и сделал 1 ассист. В "Тоттенхэме" же Джованни оказался, перейдя из "Бетиса" летом 2020 года за 32 миллиона евро.

"Вильярреал" также сделал ролик-анонс возвращения игрока, в котором снялись другие аргентинцы клуба: вратарь Херонимо Рульи и защитник Хуан Фойт.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Вильярреал Джованни Ло Сельсо
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