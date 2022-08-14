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Официально: Джованни Ло Чельсо переходит в Вильярреал из Тоттенхэма
Аргентинец арендован на сезон
Фото: SPORT.es
Испанский "Вильярреал" официально объявил о том, что арендовал аргентинского полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Джованни Ло Чельсо. Как сообщается, договор между клубами заключен на один сезон, до июня 2023 года.
Последние полгода игрок также провел в аренде в "Вильярреале", за который успел отыграть 21 матч, в котором забил 1 гол и сделал 1 ассист. В "Тоттенхэме" же Джованни оказался, перейдя из "Бетиса" летом 2020 года за 32 миллиона евро.
"Вильярреал" также сделал ролик-анонс возвращения игрока, в котором снялись другие аргентинцы клуба: вратарь Херонимо Рульи и защитник Хуан Фойт.
Viene...— Villarreal CF (@VillarrealCF) August 14, 2022
???? @gerorulli & @JuanMFoyth ???? pic.twitter.com/AKcTmE1Q6b
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