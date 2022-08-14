Официально: Джованни Ло Чельсо переходит в Вильярреал из Тоттенхэма

Испанский "Вильярреал" официально объявил о том, что арендовал аргентинского полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Джованни Ло Чельсо. Как сообщается, договор между клубами заключен на один сезон, до июня 2023 года.

Последние полгода игрок также провел в аренде в "Вильярреале", за который успел отыграть 21 матч, в котором забил 1 гол и сделал 1 ассист. В "Тоттенхэме" же Джованни оказался, перейдя из "Бетиса" летом 2020 года за 32 миллиона евро.

"Вильярреал" также сделал ролик-анонс возвращения игрока, в котором снялись другие аргентинцы клуба: вратарь Херонимо Рульи и защитник Хуан Фойт.