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Легенда Атлетика Бильбао Микель Сан Хосе объявил о завершении профессиональной карьеры
Игрок провел 11 лет в клубе из Страны Басков
Фото: 20Minutos
Испанский полузащитник Микель Сан Хосе, ветеран и экс-капитан "Атлетика" из Бильбао объявил о завершении профессиональной карьеры. Последний сезон он провел в клубе Сегунды "Аморебиете".
До того, Сан Хосе провел еще год в англисйком клубе "Бирмингем Сити", выступавшем в Чемпионшипе. А 11 лет перед этим – провел в "Атлетике Бильбао", наиграв за эти годы 397 матчей за клуб.
С командой Микелю удалось выиграть всего один трофей: Суперкубок Испании в 2015 году, обыграв "Барселону" со счетом 5:1 по итогам двух матчей. Как сообщает издание Football-Espana, в ближайшее время Сан Хосе предложат должность в структуре "Атлетика".
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