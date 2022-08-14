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Легенда Атлетика Бильбао Микель Сан Хосе объявил о завершении профессиональной карьеры

Испания
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Игрок провел 11 лет в клубе из Страны Басков

Легенда Атлетика Бильбао Микель Сан Хосе объявил о завершении профессиональной карьеры

Фото: 20Minutos

UA-Футбол
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Испанский полузащитник Микель Сан Хосе, ветеран и экс-капитан "Атлетика" из Бильбао объявил о завершении профессиональной карьеры. Последний сезон он провел в клубе Сегунды "Аморебиете".

До того, Сан Хосе провел еще год в англисйком клубе "Бирмингем Сити", выступавшем в Чемпионшипе. А 11 лет перед этим – провел в "Атлетике Бильбао", наиграв за эти годы 397 матчей за клуб.

С командой Микелю удалось выиграть всего один трофей: Суперкубок Испании в 2015 году, обыграв "Барселону" со счетом 5:1 по итогам двух матчей. Как сообщает издание Football-Espana, в ближайшее время Сан Хосе предложат должность в структуре "Атлетика".

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В статье: Атлетик (Бильбао) Микель Сан-Хосе
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