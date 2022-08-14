Легенда Атлетика Бильбао Микель Сан Хосе объявил о завершении профессиональной карьеры

Испанский полузащитник Микель Сан Хосе, ветеран и экс-капитан "Атлетика" из Бильбао объявил о завершении профессиональной карьеры. Последний сезон он провел в клубе Сегунды "Аморебиете".

До того, Сан Хосе провел еще год в англисйком клубе "Бирмингем Сити", выступавшем в Чемпионшипе. А 11 лет перед этим – провел в "Атлетике Бильбао", наиграв за эти годы 397 матчей за клуб.

С командой Микелю удалось выиграть всего один трофей: Суперкубок Испании в 2015 году, обыграв "Барселону" со счетом 5:1 по итогам двух матчей. Как сообщает издание Football-Espana, в ближайшее время Сан Хосе предложат должность в структуре "Атлетика".