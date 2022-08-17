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Атлетико поднял цену на Морату до 70 миллионов евро после удачного старта в Ла Лиге

Испания
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Видимо, останется в Мадриде

Атлетико поднял цену на Морату до 70 миллионов евро после удачного старта в Ла Лиге

Фото: twitter.com/Atleti

Новина українською

"Атлетико" Мадрид теперь согласиться продать нападающего Альваро Морату только за 60-70 миллионов евро, сообщает AS. В первом же туре Ла Лиги против "Хетафе" (3:0) испанец оформил дубль.

Удачная предсезонка и хороший старт Мораты в Примере привели к тому, что "Атлетико" теперь согласиться продать нападающего значительно дороже, чем планировалось.

"Ювентус" всю весну пытался определиться, будут ли они выкупать Альваро за 35 миллионов евро, которые запрашивали в Мадриде, но так и не решился до первого тура. Теперь придется заплатить в два раза больше.

Также сообщалось об интересе к форварду со стороны "Манчестер Юнайтед", где ничего не ясно с уходом Криштиану Роналду, который, к слову, не помог команде результативными действиями в двух провальных турах АПЛ.

Отмечается, что сам 29-летний форвард сейчас думает лишь об игре за "Атлетико" и не хочет уходить.

В прошлом сезоне Мората провел за "Ювентус" 48 матчей, забил 12 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Альваро Мората "Хетафе" Манчестер Юнайтед
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Источник:
as.com

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