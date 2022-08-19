Не поможет сборной на ЧМ. Форвард Севильи получил тяжелую травму

Нападающий "Севильи" Хесус Корона получил тяжелую травму. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

29-летний мексиканец травмировался на тренировки команды. Футболист был доставлен в больницу, после обследования стало известно, что Корона сломал малоберцовую кость и получил разрыв связок голеностопа левой ноги. Срок восстановления составит не менее четырех месяцев.

Из-за полученного повреждения игрок сборной Мексики вероятнее всего пропустит чемпионат мира в Катаре. Первый матч мексиканской команды состоится 22 ноября против сборной Польши.