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Не поможет сборной на ЧМ. Форвард Севильи получил тяжелую травму

Испания
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На восстановление понадобится от 4 до 5 месяцев

Не поможет сборной на ЧМ. Форвард Севильи получил тяжелую травму

Фото: sevillafc.es

Новина українською

Нападающий "Севильи" Хесус Корона получил тяжелую травму. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

29-летний мексиканец травмировался на тренировки команды. Футболист был доставлен в больницу, после обследования стало известно, что Корона сломал малоберцовую кость и получил разрыв связок голеностопа левой ноги. Срок восстановления составит не менее четырех месяцев.

Из-за полученного повреждения игрок сборной Мексики вероятнее всего пропустит чемпионат мира в Катаре. Первый матч мексиканской команды состоится 22 ноября против сборной Польши.

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В статье: Севилья Хесус Корона
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Источник:
sevillafc.es

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