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Не поможет сборной на ЧМ. Форвард Севильи получил тяжелую травму
На восстановление понадобится от 4 до 5 месяцев
Фото: sevillafc.es
Нападающий "Севильи" Хесус Корона получил тяжелую травму. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.
29-летний мексиканец травмировался на тренировки команды. Футболист был доставлен в больницу, после обследования стало известно, что Корона сломал малоберцовую кость и получил разрыв связок голеностопа левой ноги. Срок восстановления составит не менее четырех месяцев.
Из-за полученного повреждения игрок сборной Мексики вероятнее всего пропустит чемпионат мира в Катаре. Первый матч мексиканской команды состоится 22 ноября против сборной Польши.
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