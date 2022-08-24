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Барса будет платить зарплату Умтити в Лечче
Хотя бы будет игровая практика
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити перейдет в "Лечче", сообщает Фабрицио Романо. Стороны подпишут арендное соглашение до лета 2023 года.
Никола Скира отмечает, что зарплату игроку будет платить "Барселона" в полном объеме. У команды Серии А также не будет права выкупа.
Таким образом трансфер не освободит бюджет зарплат "блауграни" и не поможет в регистрации Жюля Кунде.
Samuel Umtiti deal, done and sealed. French centre back leaves Barcelona and joins Serie A side Lecce on loan until June 2023. ???????? @SkySport #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2022
Umtiti will fly to Italy this week to undergo medical tests. pic.twitter.com/Ku3GM2Ip87
На этой неделе 28-летний француз пройдет медицинский осмотр, после чего трансфер будет завершен.
В прошлом сезоне чемпион мира провел всего один матч за "Барселону". Портал Transfermarkt оценивает защитника в 2 миллиона евро.
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