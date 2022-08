Барса будет платить зарплату Умтити в Лечче

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити перейдет в "Лечче", сообщает Фабрицио Романо. Стороны подпишут арендное соглашение до лета 2023 года.

Никола Скира отмечает, что зарплату игроку будет платить "Барселона" в полном объеме. У команды Серии А также не будет права выкупа.

Таким образом трансфер не освободит бюджет зарплат "блауграни" и не поможет в регистрации Жюля Кунде.

Samuel Umtiti deal, done and sealed. French centre back leaves Barcelona and joins Serie A side Lecce on loan until June 2023. ???????? @SkySport #FCB



Umtiti will fly to Italy this week to undergo medical tests. pic.twitter.com/Ku3GM2Ip87