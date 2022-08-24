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Барса будет платить зарплату Умтити в Лечче

Испания
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Хотя бы будет игровая практика

Барса будет платить зарплату Умтити в Лечче

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити перейдет в "Лечче", сообщает Фабрицио Романо. Стороны подпишут арендное соглашение до лета 2023 года.

Никола Скира отмечает, что зарплату игроку будет платить "Барселона" в полном объеме. У команды Серии А также не будет права выкупа.

Таким образом трансфер не освободит бюджет зарплат "блауграни" и не поможет в регистрации Жюля Кунде.

На этой неделе 28-летний француз пройдет медицинский осмотр, после чего трансфер будет завершен.

В прошлом сезоне чемпион мира провел всего один матч за "Барселону". Портал Transfermarkt оценивает защитника в 2 миллиона евро.

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В статье: Барселона Самюэль Умтити Лечче
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