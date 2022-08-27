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Регилон в Атлетико, Ренан Лоди – в Ноттингеме. Мадридцы меняют левого защитника

Испания
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Серхио приедет в аренду без права выкупа

Регилон в Атлетико, Ренан Лоди – в Ноттингеме. Мадридцы меняют левого защитника

Фото: Transfermarkt

UA-Футбол
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Мадридский "Атлетико" близок к завершению сразу двух трансферов левых защитников. Игрок испанской команды Ренан Лоди вот-вот отправится в "Ноттингем Форест", а фулбэк "Тоттенхэма" Серхио Регилон займет его место.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, обе сделки уже практически завершены. "Ноттингем" заплатит за годовую аренду бразильца 5 миллионов евро. В договоре также прописана возможность выкупа игрока за 30 миллионов.

Серхио Регилон же переходит в "Атлетико" также на правах аренды из "Тоттенхэма", однако без возможности выкупа. Испанец обошелся "шпорам" в 30 миллионов евро, бразилец Лоди же стоил "Атлетико" 21.75 миллионов.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Серхио Регилон Ноттингем Форест (Ноттингем) Ренан Лоди
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