Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Регилон в Атлетико, Ренан Лоди – в Ноттингеме. Мадридцы меняют левого защитника
Серхио приедет в аренду без права выкупа
Фото: Transfermarkt
Мадридский "Атлетико" близок к завершению сразу двух трансферов левых защитников. Игрок испанской команды Ренан Лоди вот-вот отправится в "Ноттингем Форест", а фулбэк "Тоттенхэма" Серхио Регилон займет его место.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, обе сделки уже практически завершены. "Ноттингем" заплатит за годовую аренду бразильца 5 миллионов евро. В договоре также прописана возможность выкупа игрока за 30 миллионов.
Серхио Регилон же переходит в "Атлетико" также на правах аренды из "Тоттенхэма", однако без возможности выкупа. Испанец обошелся "шпорам" в 30 миллионов евро, бразилец Лоди же стоил "Атлетико" 21.75 миллионов.
Sergio Reguilón to Atletico Madrid, Renan Lodi to Nottingham Forest: both deals are imminent ????????????????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2022
▫️ Agreement Forest-Atléti on €5m loan deal for Lodi with €30m buy option, waiting on personal terms;
▫️ Agreement Atléti-Tottenham on loan deal for Reguilón, no buy option. pic.twitter.com/S0HEz9RzWX
Популярное сейчас
- Тренер Мехелена: Швед говорит, что пока не может играть в футбол. Поэтому я хочу, чтобы он держался подальше
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодого защитника Динамо. ФОТО
- Хорошо ли вы знаете историю Чемпионата Украины? Квиз
- Манчестер Юнайтед готовит 30 миллионов евро за полузащитника Реала
- Украинский блогер собрал 24 миллиона гривен на День Независимости
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО