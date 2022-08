Регилон в Атлетико, Ренан Лоди – в Ноттингеме. Мадридцы меняют левого защитника

Мадридский "Атлетико" близок к завершению сразу двух трансферов левых защитников. Игрок испанской команды Ренан Лоди вот-вот отправится в "Ноттингем Форест", а фулбэк "Тоттенхэма" Серхио Регилон займет его место.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, обе сделки уже практически завершены. "Ноттингем" заплатит за годовую аренду бразильца 5 миллионов евро. В договоре также прописана возможность выкупа игрока за 30 миллионов.

Серхио Регилон же переходит в "Атлетико" также на правах аренды из "Тоттенхэма", однако без возможности выкупа. Испанец обошелся "шпорам" в 30 миллионов евро, бразилец Лоди же стоил "Атлетико" 21.75 миллионов.

Sergio Reguilón to Atletico Madrid, Renan Lodi to Nottingham Forest: both deals are imminent ????????????????????



▫️ Agreement Forest-Atléti on €5m loan deal for Lodi with €30m buy option, waiting on personal terms;



▫️ Agreement Atléti-Tottenham on loan deal for Reguilón, no buy option. pic.twitter.com/S0HEz9RzWX