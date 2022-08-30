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Официально: Атлетико подписал ещё одного воспитанника Реала – Регилона

Испания
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Заменит Лоди

Официально: Атлетико подписал ещё одного воспитанника Реала – Регилона

Фото: twitter.com/Atleti

Новина українською

"Атлетико" объявил о трансфере крайнего защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона. Испанец перешел в мадридский клуб на правах годичной аренды.

Сообщается, что в сделку не включена сумма выкупа, поэтому защитник вернется летом 2023-го обратно в "Тоттенхэм".

Испанца подписали в связи с уходом Ренана Лоди. Бразильского защитника тоже на год арендовал "Ноттингем Форест".

Регилон является воспитанником мадридского "Реала". Он уже четвертый взращенный "Мадридом" в составе "Атлетико" после Льоренте, Мораты и Эрмосо.

В прошлом сезоне Серхио провел за "Тоттенхэм" 31 матч, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего фуллбека в 25 миллионов евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Серхио Регилон
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