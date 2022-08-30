Официально: Атлетико подписал ещё одного воспитанника Реала – Регилона

"Атлетико" объявил о трансфере крайнего защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона. Испанец перешел в мадридский клуб на правах годичной аренды.

Сообщается, что в сделку не включена сумма выкупа, поэтому защитник вернется летом 2023-го обратно в "Тоттенхэм".

Испанца подписали в связи с уходом Ренана Лоди. Бразильского защитника тоже на год арендовал "Ноттингем Форест".

Official, confirmed. Sergio Reguilón joins Atletico Madrid on loan move from Tottenham, no buy option has been included. ⚪️???????? #Atleti



Reguilón has completed medical tests in the morning — he was priority target as LB to replace Lodi. pic.twitter.com/dKeIEvILgu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2022

Регилон является воспитанником мадридского "Реала". Он уже четвертый взращенный "Мадридом" в составе "Атлетико" после Льоренте, Мораты и Эрмосо.

В прошлом сезоне Серхио провел за "Тоттенхэм" 31 матч, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего фуллбека в 25 миллионов евро.