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Официально: Атлетико подписал ещё одного воспитанника Реала – Регилона
Заменит Лоди
Фото: twitter.com/Atleti
"Атлетико" объявил о трансфере крайнего защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона. Испанец перешел в мадридский клуб на правах годичной аренды.
????⚪ ¡#BienvenidoReguilón!— Atlético de Madrid (@Atleti) August 30, 2022
???? Acuerdo con el @Spurs_ES para la cesión de @sergio_regui hasta el final de la presente temporada.
➡ https://t.co/FrjCKGY6Ut pic.twitter.com/WkQ8srQCcR
Сообщается, что в сделку не включена сумма выкупа, поэтому защитник вернется летом 2023-го обратно в "Тоттенхэм".
Испанца подписали в связи с уходом Ренана Лоди. Бразильского защитника тоже на год арендовал "Ноттингем Форест".
Official, confirmed. Sergio Reguilón joins Atletico Madrid on loan move from Tottenham, no buy option has been included. ⚪️???????? #Atleti— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2022
Reguilón has completed medical tests in the morning — he was priority target as LB to replace Lodi. pic.twitter.com/dKeIEvILgu
Регилон является воспитанником мадридского "Реала". Он уже четвертый взращенный "Мадридом" в составе "Атлетико" после Льоренте, Мораты и Эрмосо.
В прошлом сезоне Серхио провел за "Тоттенхэм" 31 матч, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего фуллбека в 25 миллионов евро.
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