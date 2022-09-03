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Примера. Реал Мадрид - Бетис 2:1. Чемпион очков не теряет

Испания
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(1 голосов)

Пришлось помучиться, но победа добыта

Примера. Реал Мадрид - Бетис 2:1. Чемпион очков не теряет

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" победил "Бетис" на своем поле впервые с 2017 года. Конечно, игра с настолько неудобным соперником не могла быть легкой.

При этом она могла быть еще сложнее, если бы основной бокс-ту-бокс севильцев Вильям Карвалью не получил травму перед игрой, а ключевой плеймейкер Набиль Фекир - уже на 10-й минуте. Без своих вожаков "Бетис" больше бился, чем играл футбол, и лишь на морально-волевых продержался в игре до самого конца.

"Реал" выглядел просто интереснее и быстро забил - дальняя передача Алабы нашла Винисиуса, который элегантно перебросил голкипера.

"Бетис" нашел, чем ответить - Каналес напомнил о проблемах Куртуа с ударами "в домик". Впрочем, та атака так и осталась для гостей единственной опасной до перерыва. Мадрид же наседал без конца.

Родриго с нескольких метров не попал в ворота; Руи Силва героично отразил удар Чуамени со второго этажа - у ворот "Бетиса" постоянно было жарко. Чуть тормозил Мадрид разве что Бензема - кажется, сегодня он чуть не попадал в ритм более молодых партнеров.

Гости держались - они это умеют; на старте второго тайма "Бетис" даже начал в атаку выходить, но "Реал" дальше играл острее. Модрич напомнил об этом мощным дальним ударом - мяч чиркнул штангу. Еще несколько минут - и он уже в сетке: это Родриго замкнул прострел Вальверде.

Все по делу - кто больше атаковал, тот и забил. Возможно, с Фекиром и Карвалью гости сыграли бы иначе; острее отреагировали на штурм от Мадрида, но что делать? Травмы - часть футбола. Все, что организовал "Бетис" под конец встречи - плотный выстрел от Гвидо чуть не туда.

Таким образом, "Реал" добыл 4-ю победу в 4 турах - это чистое первое место. "Бетис" совсем неподалеку с 9 баллами - до сегодня команда Ману Пеллегрини вообще не оступалась.

4-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Бетис" - 2:1

Голы: Винисиус, 9, Родриго, 65 - Каналес, 17

"Реал": Куртуа - Карвахаль (Рюдигер, 90+1), Милитао, Алаба, Менди - Модрич (Кроос, 80), Чуамени, Камавинга (Вальверде, 63) - Родриго (Себальос, 80), Бензема, Винисиус

"Бетис": Руи Силва - Сабали (Руибаль, 71), Луис Фелипе, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено - Гвидо Родригес, Гуардадо (Виллиан Жозе, 71) - Каналес, Фекир (Луис Энрике, 11), Хуанми (Хоакин, 72) - Борха Иглесиас

Предупреждения: Эдгар Гонсалес, 25

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В статье: Реал (Мадрид) Бетис (Севилья)
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Комментарии (10)
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La Scala (Milano)
03.09.2022 в 20:13
Впевнена і солідна перемога над незручним та черговим серйозним суперником. Так тримати!
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+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
03.09.2022 в 20:07
Дуже добре, що Чуамені, Камавінга та Родріго поступово стають гравцями старту. Реал - з важливою перемогою.
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+1
0
avatar
Ігнатенко
03.09.2022 в 19:38
Як досвідчений вболівальник Барселони скажу, що по грі Бетіс зараз на другому місці серед команд Ла Ліги, тому вітаю Реал Мадрид з перемогою над сильним суперником. Закріпили за собою статус перших. Молодці!
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+2
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
03.09.2022 в 19:33
Ничё, в Эль-Класико потеряют.
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+2
-3
Buffyslayer96 (Sunnydail)
03.09.2022 в 19:32
Бетис норм, а второй малоизвестной перепуганной команде, не запомнил даже названия, просто повезло. Барселона-чемпион!
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+3
-4
avatar
Ігнатенко
03.09.2022 в 19:39
чия ворона каркала? як завжди наша
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+2
-1
La Scala (Milano)
03.09.2022 в 20:15
В барсонутих значно підгорає
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+2
-2
sasha_lv (Львів)
03.09.2022 в 19:21
Норм,Чу-красава,у Бензема не пішло ,Віні-топ.....Реал the Best......
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+4
-2
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
03.09.2022 в 19:13
За аналогічний фол який був на сьомій хвилині Мадриду зазвичай дають пенальті.
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+1
-2
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
03.09.2022 в 19:14
Хочу зауважити,шо Фекір не шукав Картохаля шоб впасти а Картохаль ішов на контакт з Фекіром.
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+1
-3

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