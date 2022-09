Примера. Реал Мадрид - Бетис 2:1. Чемпион очков не теряет

"Реал" победил "Бетис" на своем поле впервые с 2017 года. Конечно, игра с настолько неудобным соперником не могла быть легкой.

При этом она могла быть еще сложнее, если бы основной бокс-ту-бокс севильцев Вильям Карвалью не получил травму перед игрой, а ключевой плеймейкер Набиль Фекир - уже на 10-й минуте. Без своих вожаков "Бетис" больше бился, чем играл футбол, и лишь на морально-волевых продержался в игре до самого конца.

"Реал" выглядел просто интереснее и быстро забил - дальняя передача Алабы нашла Винисиуса, который элегантно перебросил голкипера.

5 - @David_Alaba ???????? has been involved in five goals in his last eight games with @realmadriden (3 goals, 2 assists), only one less than in his first 43 games with merengues in all competitions (2 goals, 4 assists). Productive. pic.twitter.com/CIPz96qnJM