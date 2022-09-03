Примера. Реал Мадрид - Бетис 2:1. Чемпион очков не теряет

"Реал" победил "Бетис" на своем поле впервые с 2017 года. Конечно, игра с настолько неудобным соперником не могла быть легкой.

При этом она могла быть еще сложнее, если бы основной бокс-ту-бокс севильцев Вильям Карвалью не получил травму перед игрой, а ключевой плеймейкер Набиль Фекир - уже на 10-й минуте. Без своих вожаков "Бетис" больше бился, чем играл футбол, и лишь на морально-волевых продержался в игре до самого конца.

"Реал" выглядел просто интереснее и быстро забил - дальняя передача Алабы нашла Винисиуса, который элегантно перебросил голкипера.

5 - @David_Alaba ???????? has been involved in five goals in his last eight games with @realmadriden (3 goals, 2 assists), only one less than in his first 43 games with merengues in all competitions (2 goals, 4 assists). Productive. pic.twitter.com/CIPz96qnJM — OptaJose (@OptaJose) September 3, 2022

"Бетис" нашел, чем ответить - Каналес напомнил о проблемах Куртуа с ударами "в домик". Впрочем, та атака так и осталась для гостей единственной опасной до перерыва. Мадрид же наседал без конца.

Родриго с нескольких метров не попал в ворота; Руи Силва героично отразил удар Чуамени со второго этажа - у ворот "Бетиса" постоянно было жарко. Чуть тормозил Мадрид разве что Бензема - кажется, сегодня он чуть не попадал в ритм более молодых партнеров.

Гости держались - они это умеют; на старте второго тайма "Бетис" даже начал в атаку выходить, но "Реал" дальше играл острее. Модрич напомнил об этом мощным дальним ударом - мяч чиркнул штангу. Еще несколько минут - и он уже в сетке: это Родриго замкнул прострел Вальверде.

2017 - @vinijr ???????? has scored first @realmadriden's goal at home against Betis in @LaLigaEN in more than five years (Sergio Ramos in March 2017). Opportune. pic.twitter.com/plSlcPbH9y — OptaJose (@OptaJose) September 3, 2022

Все по делу - кто больше атаковал, тот и забил. Возможно, с Фекиром и Карвалью гости сыграли бы иначе; острее отреагировали на штурм от Мадрида, но что делать? Травмы - часть футбола. Все, что организовал "Бетис" под конец встречи - плотный выстрел от Гвидо чуть не туда.

Таким образом, "Реал" добыл 4-ю победу в 4 турах - это чистое первое место. "Бетис" совсем неподалеку с 9 баллами - до сегодня команда Ману Пеллегрини вообще не оступалась.

4-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Бетис" - 2:1

Голы: Винисиус, 9, Родриго, 65 - Каналес, 17

"Реал": Куртуа - Карвахаль (Рюдигер, 90+1), Милитао, Алаба, Менди - Модрич (Кроос, 80), Чуамени, Камавинга (Вальверде, 63) - Родриго (Себальос, 80), Бензема, Винисиус

"Бетис": Руи Силва - Сабали (Руибаль, 71), Луис Фелипе, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено - Гвидо Родригес, Гуардадо (Виллиан Жозе, 71) - Каналес, Фекир (Луис Энрике, 11), Хуанми (Хоакин, 72) - Борха Иглесиас

Предупреждения: Эдгар Гонсалес, 25