Примера. Вальядолид - Альмерия 1:0. Первая победа детища Роналдо

Встреча двух новичков Примеры прошла под аккомпанемент атак "Вальядолида". Дедлайн явно пошел ему на пользу, а вот "Альмерии" наоборот.

Без таранного Умара Садика, проданного "Реал Сосьедаду", гостям не хватало напора и жесткости в нападении; как результат - и моменты у ворот Асенхо почти не возникали.

"Вальядолид" играл цельнее и острее. Один лишь Серхио Гвардиола до перерыва сперва попал в перекладину, а затем таки забил, но из офсайда - VAR все увидел и отменил.

Еще пара отличных сэвов Мартинеса после ударов Кике и Агуадо - и вот "Альмерия" уже оказалась в шаге от ничьей, однако в добавленное время справедливость все же восторжествовала. Шон Вайсманн подкараулил ошибку защиты и пробил в угол с десяти метров - без шансов для вратаря.

93 - With his goal at 92:18 minutes against UD Almería, Shon Weissman???????? converted @realvalladolidE's latest goal in @LaLigaEN since November 2019 (Sandro Ramírez at 93:13 vs Mallorca). Timely. pic.twitter.com/j6Jb7y3dDx — OptaJose (@OptaJose) September 5, 2022

К слову, это тот самый Шон, который два года назад не побоялся пойти с командой в Сегунду, забил там 20 голов и вернул ее обратно в элиту. Стартовые туры этого сезона он пропускал из-за травмы, и вот, наконец, вернулся.

В таблице у "Альмерии" и "Вальядолида" теперь по 4 очка. Вне сомнений, эти команды ждет долгая и изнурительная борьба за выживание.

4-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Альмерия" - 1:0

Гол: Вайсманн, 90+2

"Вальядолид": Асенхо - Луис Перес, Хоакин Фернандес, Хави Санчес, Эскудеро - Агуадо (Мончу, 66), Меса (Хуанхо, 79), Кике Перес - Иван Санчес (Серхио Леон, 78), Гвардиола (Вайсманн, 66), Плано (Плата, 59)

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Посо, Родриго Эли, Бабич, Акиеме - де ла Хос (Каики, 76), Саму Кошта - Баптистао (Милованич, 77), Робертоне, Рамазани (Портильо, 84) - Диего Соуза (Эмбарба, 59)

Предупреждения: Акиеме, 14, де ла Хос, 41, Хави Санчес, 90+1 - Эмбарба, 76, Каики, 80, Саму Кошта, 90+1, Милованович, 90+1