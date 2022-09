Примера. Вальядолид - Альмерия 1:0. Первая победа детища Роналдо

Встреча двух новичков Примеры прошла под аккомпанемент атак "Вальядолида". Дедлайн явно пошел ему на пользу, а вот "Альмерии" наоборот.

Без таранного Умара Садика, проданного "Реал Сосьедаду", гостям не хватало напора и жесткости в нападении; как результат - и моменты у ворот Асенхо почти не возникали.

"Вальядолид" играл цельнее и острее. Один лишь Серхио Гвардиола до перерыва сперва попал в перекладину, а затем таки забил, но из офсайда - VAR все увидел и отменил.

Еще пара отличных сэвов Мартинеса после ударов Кике и Агуадо - и вот "Альмерия" уже оказалась в шаге от ничьей, однако в добавленное время справедливость все же восторжествовала. Шон Вайсманн подкараулил ошибку защиты и пробил в угол с десяти метров - без шансов для вратаря.

93 - With his goal at 92:18 minutes against UD Almería, Shon Weissman???????? converted @realvalladolidE's latest goal in @LaLigaEN since November 2019 (Sandro Ramírez at 93:13 vs Mallorca). Timely. pic.twitter.com/j6Jb7y3dDx