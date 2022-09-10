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Примера. Атлетико - Сельта 4:1. Искусство забивать своевременно

Испания
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"Матрасники" не отпускают лидеров в отрыв

Примера. Атлетико - Сельта 4:1. Искусство забивать своевременно

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" добыл победу, которая по счету может показаться легкой, но это не так. Сегодня хватало моментов, когда все для хозяев висело на волоске.

Например, в самом начале встречи, когда резервному голкиперу "Матрасников" Иво Грбичу пришлось дважды отражать удары "Кельтов" в упор. Он справился, и что вы думаете? Тут же хозяева забили сами.

Команде Симеоне удалась яркая контратака, которую мощным ударом в ближний угол завершил Анхель Корреа - этот эпизод точно облетит хайлайты.

В ответ на неудачу "Сельта" еще раз побежала вперед; Аспас пробил в перекладину; прессингом гости зажимали "Атлетико" так, что Мората бегал на голодном пайке. И что опять? Правильно - второй гол хозяев.

На сей раз, Родриго де Паулю помогли скидка от Коке и рикошет, который лишил голкипера "Сельты" шансов отразить мяч.

После такого удара гостям было уже сложно вернуться в игру. Они пропустили третий раз после сольного прохода Карраско, а гол в ответ от Вейги случился слишком поздно, чтобы повлиять на ход игры глобально. "Атлетико" уже поймал кураж и даже забил еще, что в целом для него нетипично.

Теперь в таблице у "Матрасников" 10 очков, а еще отличное настроение перед выездом в Леверкузен в рамках ЛЧ. "Сельта" же довольствуется 7 баллами - вероятно, фортуна вернет ей должок уже в ближайшее время; так оно обычно в футболе бывает.

5-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Сельта" - 4:1

Голы: Корреа, 9, де Пауль, 50, Карраско, 65, Нуньес, 82 (автогол) - Вейга, 71

"Атлетико": Грбич - Молина, Витсель, Эрмосо, Рейнилду, Карраско (Сауль, 85) - де Пауль (Матеус Кунья, 76), Кондогбья, Лемар (Коке, 46) - Корреа (Феликс, 63), Мората (Гризманн, 63)

"Сельта": Марчесин - Мальо, Айду, Нуньес, Галан - Карлес Перес (Вейга, 53), Тапиа (Солари, 64), Бельтран, Серви - Аспас, Странд Ларсен

Предупреждения: Эрмосо, 16, Коке, 57 - Нуньес, 21, Аспас, 90+3, Вейга, 90+3

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В статье: Атлетико (Мадрид) Сельта (Виго)
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