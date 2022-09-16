Винисиуса на испанском ТВ сравнили с обезьяной. Бразильца поддержали Пеле и Неймар

Президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире El Chiringuito TV назвал Винисиуса обезьяной, когда обсуждал его празднование гола в матче с "Мальоркой" (4:1).

"Если ты хочешь танцевать самбу, то иди на танцевальную площадку. Здесь ты должен уважать коллег и перестать вести себя как обезьяна", – сказал Браво.

После этого в поддержку бразильца высказались Пеле и Неймар.

Пеле написал у себя в твиттере:

"Футбол – это радость. Танец. Настоящая вечеринка. Даже если расизм все еще существует, мы не позволим ему помешать нам продолжать улыбаться.

И мы будем продолжать бороться с расизмом таким образом: борясь за наше право быть счастливыми", – написал бразилец.