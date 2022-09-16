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Винисиуса на испанском ТВ сравнили с обезьяной. Бразильца поддержали Пеле и Неймар

Испания
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Бразильцы впервые празднуют голы танцами?

Винисиуса на испанском ТВ сравнили с обезьяной. Бразильца поддержали Пеле и Неймар

Фото: https://twitter.com/vinijr

Новина українською

Президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире El Chiringuito TV назвал Винисиуса обезьяной, когда обсуждал его празднование гола в матче с "Мальоркой" (4:1).

"Если ты хочешь танцевать самбу, то иди на танцевальную площадку. Здесь ты должен уважать коллег и перестать вести себя как обезьяна", – сказал Браво.

После этого в поддержку бразильца высказались Пеле и Неймар.

Пеле написал у себя в твиттере:

"Футбол – это радость. Танец. Настоящая вечеринка. Даже если расизм все еще существует, мы не позволим ему помешать нам продолжать улыбаться.

И мы будем продолжать бороться с расизмом таким образом: борясь за наше право быть счастливыми", – написал бразилец.

Неймар, в свою очередь, отреагировал следующим образом:

"Иди в обводку, танцуй и будь собой! Счастлив, что ты такой. Вперед, мой мальчик, после следующего гола мы станцуем вместе", – написал Неймар, опубликовав фотографию Винисиуса.

Винисиус забил гол в матче против "Мальорки".

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В статье: Винисиус Пеле Неймар Реал (Мадрид) Мальорка
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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
16.09.2022 в 23:21
Дык Винька ещё к тому же и сатанист. Сам собственными глазами видел, как он танцевал, какой-то дьявольский танец и показывал "козу" после забитого гола в одном из матчей Ла Лиги. Уж я то, старый жидомасон 27°, разбираюсь во всех этих символах и жестах, как никто другой. А перед ним до этого так же вели себя на поле Рамос, Васкес и Бензема, посвящая свои голы Сатане. Сейчас правда уже так не делают, видать, кто-то подсказал, шо мол, сильно уж заметно и откровенно всё это выглядит для людей знающих и думающих. Короче, Реал - это сатанинский клуб, к Сатане не ходи. Вы думаете, чего это судьи ему так раболепно подсвистывают? Вот то то и оно.
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