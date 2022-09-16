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Винисиуса на испанском ТВ сравнили с обезьяной. Бразильца поддержали Пеле и Неймар
Бразильцы впервые празднуют голы танцами?
Фото: https://twitter.com/vinijr
Президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире El Chiringuito TV назвал Винисиуса обезьяной, когда обсуждал его празднование гола в матче с "Мальоркой" (4:1).
"Если ты хочешь танцевать самбу, то иди на танцевальную площадку. Здесь ты должен уважать коллег и перестать вести себя как обезьяна", – сказал Браво.
O futebol é alegria. É uma dança. É uma verdadeira festa. Apesar de que o racismo ainda exista, não permitiremos que isso nos impeça de continuar sorrindo. E nós continuaremos combatendo o racismo desta forma: lutando pelo nosso direito de sermos felizes. #BailaViniJr pic.twitter.com/yCJxJEAn4a— Pelé (@Pele) September 16, 2022
После этого в поддержку бразильца высказались Пеле и Неймар.
Пеле написал у себя в твиттере:
"Футбол – это радость. Танец. Настоящая вечеринка. Даже если расизм все еще существует, мы не позволим ему помешать нам продолжать улыбаться.
И мы будем продолжать бороться с расизмом таким образом: борясь за наше право быть счастливыми", – написал бразилец.
Неймар, в свою очередь, отреагировал следующим образом:
"Иди в обводку, танцуй и будь собой! Счастлив, что ты такой. Вперед, мой мальчик, после следующего гола мы станцуем вместе", – написал Неймар, опубликовав фотографию Винисиуса.
Винисиус забил гол в матче против "Мальорки".
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