Примера. Атлетик - Райо Вальекано 3:2. Праздник братьев Уильямс

Самый крутой матч дня в Испании. Арбитр Антонио Матеу Лаос пять раз указывал на центр поля, но голов было вдвое больше - просто вмешивался VAR.

А уж сколько было моментов - этого не сосчитать. Если бы в первом тайме Муньяин, Нико, Паласон и Сансет реализовали все, что имели, то счет по его итогам был бы не 3:1, а по крайней мере 6:3.

"Атлетик" играл заметно лучше. Пусть гости и быстро открыли счет после ошибки Иньиго Мартинеса, но дальше баски разрывали соперника, который действовал в очень удобной для них манере - прессинговал высоко и неаккуратно.

42 - Brothers Iñaki and Nico Williams have scored both in a single @LaLigaEN game for the first time in their career (42 games together in the competition). Family. ???????????????? pic.twitter.com/QZOFrcxJ45

Это именно то, что нужно скоростным братьям Уильямс. Сегодня они забили по два гола, но арбитры засчитали только половину. При этом все 4 раза выходцы из Ганы отличались после лонгболов в быстрых отрывах.

Еще один мяч за "Атлетик" в результате идеальной расчерченной фланговой атаки забил Ойан Сансет, которого Эрнесто Вальверде отодвинул с острия нападения (!) в опорную зону.

Казалось, что на этом игра закончена, но минут за 20-25 до конца "Львы" подсели, а "Райо" побежал вперед. Еще один гол Камельо арбитры отменили, а вот акробатический трюк Фалькао таки ознаменовался взятием ворот - и интрига на "Сан-Мамес" вернулась.

7 - @FALCAO ???????? has scored his 7th goal against @AthleticClub in @LaLigaEN, more than any other opponent in the competition (five against Real Sociedad and Deportivo de la Coruña).



Tiger. ???? pic.twitter.com/lPDXxRiwvu