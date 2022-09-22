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Бывшего президента Барселоны оправдали в деле о мошенничестве. Ему грозило 3 года тюрьмы

Испания
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Деньги заставили выплатить

Бывшего президента Барселоны оправдали в деле о мошенничестве. Ему грозило 3 года тюрьмы

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Экс-президент "Барселоны" Сандро Росель признан невиновным в деле об уклонении от уплаты части налогов, сообщает Marca.

Утверждалось, что в 2012-м он задекларировал 230 292 евро доходов своей компании, хотя это сумма его личных доходов.

Сторона обвинения запросила для Роселя 2 года и 9 месяцев заключения.

Суд признал менеджера невиновным. Тем не менее, его обязали вернуть в государственную казну невыплаченную за указанный период сумму.

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В статье: Сандро Росель Барселона
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Источник:
marca.com

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