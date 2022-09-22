Бывшего президента Барселоны оправдали в деле о мошенничестве. Ему грозило 3 года тюрьмы

Экс-президент "Барселоны" Сандро Росель признан невиновным в деле об уклонении от уплаты части налогов, сообщает Marca.

Утверждалось, что в 2012-м он задекларировал 230 292 евро доходов своей компании, хотя это сумма его личных доходов.

Сторона обвинения запросила для Роселя 2 года и 9 месяцев заключения.

Суд признал менеджера невиновным. Тем не менее, его обязали вернуть в государственную казну невыплаченную за указанный период сумму.