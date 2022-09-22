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Бывшего президента Барселоны оправдали в деле о мошенничестве. Ему грозило 3 года тюрьмы
Деньги заставили выплатить
Экс-президент "Барселоны" Сандро Росель признан невиновным в деле об уклонении от уплаты части налогов, сообщает Marca.
Утверждалось, что в 2012-м он задекларировал 230 292 евро доходов своей компании, хотя это сумма его личных доходов.
Сторона обвинения запросила для Роселя 2 года и 9 месяцев заключения.
Суд признал менеджера невиновным. Тем не менее, его обязали вернуть в государственную казну невыплаченную за указанный период сумму.
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Источник:marca.com
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