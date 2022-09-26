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Барселона надолго потеряла Араухо. Уругваец согласился на операцию на бедре

Испания
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Скорее всего он пропустит ЧМ

Барселона надолго потеряла Араухо. Уругваец согласился на операцию на бедре

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо перенесет операцию на бедре, сообщает Mundo Deportivo. Уругваец повредил приводящую мышцу.

Сообщается, что сегодня на встрече с Хави и врачами "Барселоны" Араухо согласился на операцию. Он отправится в Финляндию, где будет проведена процедура.

Врачи заверили защитника в том, что восстановление будет легким и быстрым. Тем не менее, восстановление после подобных операций в принципе сложное и Араухо рискует пропустить ЧМ-2022. Игрок заботиться о своей карьере в долгосрочной перспективе.

Отмечается, что игрок пропустит около двух месяцев. В скором времени клуб официально объявит, что Рональд перенесет операцию.

В матче Уругвая с Ираном Араухо почувствовал дискомфорт уже на 4-й минуте встречи. Он держался за бедро. Позже в клубе подтвердили, что обследование выявило у Араухо разрыв сухожилия длинной приводящей мышцы правого бедра.

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В статье: Барселона Рональд Араухо
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Источник:
mundodeportivo.com

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