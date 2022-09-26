Первое Класико сезона пройдет 16 октября. Время тоже определено

Ла Лига определила дату и время начала первого Эль-Класико в сезоне-22/23. "Реал" и "Барселона" сыграют главный матч Испании в рамках 9-го тура Примеры 16 октября в 17:15.

Следующее класико пройдет 19 марта. Время матча ещё не определено.

"Реал" идет в Ла Лиге на первом месте с 18 очками после 6 туров. У "Барселоны" 16 очков и 2 место в турнирной таблице.