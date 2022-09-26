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Первое Класико сезона пройдет 16 октября. Время тоже определено
Тяжело будет без защитников
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ла Лига определила дату и время начала первого Эль-Класико в сезоне-22/23. "Реал" и "Барселона" сыграют главный матч Испании в рамках 9-го тура Примеры 16 октября в 17:15.
Следующее класико пройдет 19 марта. Время матча ещё не определено.
"Реал" идет в Ла Лиге на первом месте с 18 очками после 6 туров. У "Барселоны" 16 очков и 2 место в турнирной таблице.
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Источник:fcbarcelona.com
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