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Валенсия объявила о подписании 34-летнего футболиста

Испания
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Игрок перешел на правах свободного агента

Валенсия объявила о подписании 34-летнего футболиста

Фото: valenciacf.com

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Испанский вратарь Яго Эррерин продолжит карьеру в "Валенсии", сообщает официальный сайт клуба.

34-летний футболист поставил подпись под соглашение до конца сезона-2022/23. Трансфер состоялся на правах свободного агента. Последним его клубом был саудовский "Аль-Раед", который он покинул этим летом.

Ранее Эррерин также выступал за "Басконию", "Баракальдо", "Атлетик Бильбао", "Атлетико Мадрид Б", "Нумансию" и "Леганес". Добавим, что основным голкипером "летучих мышей" является Георгий Мамардашвили.

"Валенсия" после 6-ти сыгранных матчей занимает 9-е место, набрав 9 очков.

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В статье: Валенсия (Испания) Яго Эррерин
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Источник:
valenciacf.com

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