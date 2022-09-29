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Валенсия объявила о подписании 34-летнего футболиста
Игрок перешел на правах свободного агента
Фото: valenciacf.com
Испанский вратарь Яго Эррерин продолжит карьеру в "Валенсии", сообщает официальный сайт клуба.
34-летний футболист поставил подпись под соглашение до конца сезона-2022/23. Трансфер состоялся на правах свободного агента. Последним его клубом был саудовский "Аль-Раед", который он покинул этим летом.
Ранее Эррерин также выступал за "Басконию", "Баракальдо", "Атлетик Бильбао", "Атлетико Мадрид Б", "Нумансию" и "Леганес". Добавим, что основным голкипером "летучих мышей" является Георгий Мамардашвили.
"Валенсия" после 6-ти сыгранных матчей занимает 9-е место, набрав 9 очков.
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