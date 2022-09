Диего оставил духи, поэтому пахнул я идеально: как Барселона пригласила долговязого шотландца менять Марадону

По прилету в Барселону Стиву Арчибальду пришлось почти отбиваться от упорных папарацци. Футбол был их религией, а Эль Диего несколько лет претендовал на пост местного бога, так что иначе и быть не могло.

Тем более, его уход оставил глубокие шрамы. Финал Кубка-1984 – позор испанского футбола. Грубость Бильбао и несдержанность Марадоны привели к масштабному побоищу, которое арбитр не смог остановить. Общественность, пресса и даже король Хуан Карлос потребовали разобраться.

Это было несложно. Марадона и без той драки в печенках сидел со своими вечеринками, странными друзьями, алкоголем и, по слухам, наркотиками. Предложение "Наполи" поступило очень вовремя, и это было главное событие лета в футбольном мире. Вся Италия наблюдала, как Диего набивал ногой апельсин на "Сан Паоло".

Ну, а Стив Арчибальд – кому он надо? Кто это вообще?

***

Когда Стивен приехал на "Камп Ноу", там уже выступали Алешанко, Мигели, Уррути, Муньос, Маркос, Перико Алонсо и, конечно, Бернд Шустер.

На самом деле трудно понять, почему они не выигрывали титулы. Писали, что мешал конфликт Шустера и Марадоны, которые терпеть не могли друг друга. Впрочем, когда тренером стал Терри Венейблс, то и игра против мяча ему тоже не понравилась - англичанин не понимал, зачем каталонцы садятся так низко, вместо того, чтобы прессинговать соперника на его половине?

Венейблс потратил немало занятий, чтобы привить команде то, что Гвардиола через десятилетия назовет "правилом 5 секунд", и уже в первом товарищеском матче против "Бока Хуниорс" вооруженные новой тактикой каталонцы уничтожили соперника 9:1.

Ну, и еще именно Венейблс настоял на трансфере шотландца Арчибальда, хотя боссы каталонцев едва не умоляли тренера взять уже согласованного Уго Санчеса.

"Барселона"-1985. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Peter Robinson/EMPICS

Они говорили о стиле – типа, мы здесь играем красиво. И действительно, уже в 1-м туре Ла Лиги Уго Санчес поразительной бисиклетой попал в перекладину. Трибуны хором сказали: "Вау", однако "Атлетико" это очков не прибавило.

Ну, а на следующий день Стив Арчибальд совсем не эффектно пробил точно в ворота мадридского "Реала", и "Барса" победила 3:0.

***

Таков был стиль долговязого нападающего, и Барселона его приняла, хотя это была странная пара.

У Арчибальда была другая школа футбола и жизни. Еще в 20 лет он даже не знал, что будет профи и вместе с другом открыл мастерскую Archibald & Nicol: Rolls Royce, Bentley, Jaguar. В основном клиенты привозили им машины для ремонта; бывало и такое, что ребята сами покупали автомобили, доводили их до ума и продавали.

Бизнес шел неплохо, и для футбола Стива спас Алекс Фергюсон – тогда еще не сэр, а просто тренер "Абердина", мечтавший бросить вызов "Селтику" из "Рейнджерс".

Арчибальду повезло с ним, да и партнерами тоже. В "Абердине" на него пасовал Гордон Стракан; затем в "Тоттенхэме" – Освальдо Ардилес и Гленн Ходдл. Чаще всего от Стива требовалось просто подставить ногу, и он это делал так хорошо, что оба клуба постоянно выигрывали трофеи.

В своем последнем матче за "Шпор" Арчибальд забил решающий пенальти, который принес клубу Кубок УЕФА – его последний европейский трофей по сей день.

И еще он совсем не хотел никуда уходить – это президент "Тоттенхэма" Ирвинг Сколар уже положил глаз на миллион фунтов, который предлагала "Барса", вот и пришлось садиться в самолет, чтобы не конфликтовать.

Точно так же ради мира и дружбы Арчибальд взял в Барсе 10-й номер, хотя на переговорах заранее договорился о 8-м. Проблема была в Шустере – свободных номеров не хватало, и если бы Стив забрал восьмерку, то Бернду досталась бы бывшая футболка Марадоны, а с ней и невероятное давление.

И даже это еще не всё. Узнав от партнеров о конфликте Диего с Шустером, Арчибальд просто пригласил немца на разговор прямо на поле, где сказал все напрямую:

Марадона, Симонсен и Шустер - трио, которое так и не сыгралось. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sigfrid Casals

Кстати, с Шустером они все еще друзья, а уже прошло почти 40 лет!

***

Общается Арчибальд и с Венейблсом – двое британцев, поменявших "Барселону", хотя она этого и не просила.

Зато Венейблс видел и был доволен. Арчибальд демонстрировал свое главное качество, в то же время не мешая Муньосу, Маркосу, Эстебану и Шустеру показывать свои.

Всего в течение первого круга шотландец "портил" игру 9 раз – 7 в Ла Лиге и дважды в Кубке короля; затем взял небольшую паузу и добавил еще 10 мячей на финальном отрезке сезона. Для контекста, Марадона за весь сезон-1983/84 забил 11 раз. Бывает же, правда?

Тем временем партнеры тоже подтянулись, особенно Шустер и Маркос, и как следствие, "Барса" выиграла чемпионат Испании, чего ей не удавалось со времен молодого Йохана Кройфа.

Арчибальд с 15 голами стал третьим лучшим бомбардиром Ла Лиги после Уго Санчеса и Хорхе Вальдано, и хотя ни в какие хайлайты он не попал, президент "Барсы" Хосеп Луис Нуньес пообещал шотландцу удвоенную зарплату и настоящую статую за его голы:

***

Во время их разговора никто еще не знал, что одним сезоном пик Арчибальда и ограничится.

Уже в следующем году Стив резко сдал, и только в Кубке чемпионов вносил свой вклад – в 1/4 с "Ювентусом" и в 1/8 против "Порту". Первый из голов вошел в каталонский фольклор, как "шотландское ухо" - по мнению местных, если бы оно было хоть немного меньше, мяч бы в ворота не залетел.

За тем, правда, последовал финал со "Стяуа, где "Барса" умудрилась проиграть, весь матч провисев на воротах румын, и сказка закончилась. Венейблс в тот вечер заменил Арчибальда перед серией пенальти, и он ничем не мог помочь:

Ну, а чего конкретно не хватило Стив не знает и сейчас, сидя за столом ресторана в центре Барселоны. Говорит, об этом стоит спросить у Венейблса – это он придумал, сконструировал команду; Арчибальд был лишь недостающим звеном.

Так бывает. Марадона мог накручивать соперников пачками, но в то время и том месте "Блаугране" нужен был столб. И плевать на то, что после финала-86 Стив получил перелом, разрыв крестов, проиграл конкуренцию Марку Хьюзу, совсем немного поиграл с Линекером, вернулся в Британию и, пожалуй, навсегда останется единственным игроком, перешедшим напрямую из "Барселоны" в "Хиберниан". Это все было потом, а потому не важно.

