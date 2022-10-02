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Реал - Осасуна: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
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Реал - Осасуна: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский голкипер Андрей Лунин сегодня проведет дебютный матч за "Реал" в текущем сезоне. Более того: сегодняшняя игра станет для него премьерной в официальном матче на "Сантьяго Бернабеу". Хорошей игровой практикой для нашего вратаря в преддверии игры за "меренг" стали два поединка за национальную сборную Украины, в которых он не пропустил. Ожидаем и третьего подряд "сухого" матча от Лунина, но теперь уже за клуб.

Чемпионат Испании
2 октября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу". Начало в 22:00
"Реал" - "Осасуна"

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В статье: Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона) Андрей Лунин
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