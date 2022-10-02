Реал - Осасуна: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Украинский голкипер Андрей Лунин сегодня проведет дебютный матч за "Реал" в текущем сезоне. Более того: сегодняшняя игра станет для него премьерной в официальном матче на "Сантьяго Бернабеу". Хорошей игровой практикой для нашего вратаря в преддверии игры за "меренг" стали два поединка за национальную сборную Украины, в которых он не пропустил. Ожидаем и третьего подряд "сухого" матча от Лунина, но теперь уже за клуб.

Чемпионат Испании

2 октября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу". Начало в 22:00

"Реал" - "Осасуна"