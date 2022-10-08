Лунин в основе Реала. Хетафе - Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В рамках 8-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" на выезде играет против "Хетафе".

Ворота "сливочных" в этой игре защищает Андрей Лунин. Для украинского голкипера это 3-й матч подряд за "Реал" в текущем сезоне. Вашему внимаю трансляция поединка с участием украинца