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Лунин в основе Реала. Хетафе - Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
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(1 голосов)

Хетафе - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Лунин в основе Реала. Хетафе - Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: TEAMtalk

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 8-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" на выезде играет против "Хетафе".

Ворота "сливочных" в этой игре защищает Андрей Лунин. Для украинского голкипера это 3-й матч подряд за "Реал" в текущем сезоне. Вашему внимаю трансляция поединка с участием украинца

Чемпионат Испании. 8-й тур
"Хетафе" - "Реал"
Начало в 22:00
Текстовая трансляция матча здесь

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В статье: Реал (Мадрид) "Хетафе" Андрей Лунин
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