Рюдигер может сыграть в Класико. Ему наложили 20 швов после столкновения с Трубиным

Антонио Рюдигер может сыграть в Эль Класико 16 октября, сообщает Marca. У немца не выявили повреждений костей лица.

Чтобы появится на поле в его первом Класико, вероятно, Рюдигеру прийдется надеть маску. Сейчас он ходит с одним закрытым глазом. После столкновения с Трубиным в матче с "Шахтером" во вторник ему на лоб наложили 20 швов.

Выступать в маске Рюдигеру не впервой – он уже носил её в 2021-м году. Кстати, повреждение скуловой кости Антонио получил именно в матче с "Реалом". Тогда он столкнулся с Модричем.