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Рюдигер может сыграть в Класико. Ему наложили 20 швов после столкновения с Трубиным
Игроки с такой самоотдачей нужны в дерби
Фото: twitter.com/ToniRuediger
Антонио Рюдигер может сыграть в Эль Класико 16 октября, сообщает Marca. У немца не выявили повреждений костей лица.
Чтобы появится на поле в его первом Класико, вероятно, Рюдигеру прийдется надеть маску. Сейчас он ходит с одним закрытым глазом. После столкновения с Трубиным в матче с "Шахтером" во вторник ему на лоб наложили 20 швов.
Выступать в маске Рюдигеру не впервой – он уже носил её в 2021-м году. Кстати, повреждение скуловой кости Антонио получил именно в матче с "Реалом". Тогда он столкнулся с Модричем.
???? RUDIGER ????— José Luis Sánchez ???????? (@JLSanchez78) October 11, 2022
20 puntos de sutura (frente junto a ojo izquierdo). Mañana o pasado le harán pruebas por si hay algún tipo de fractura. pic.twitter.com/mDGeUPso5D
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