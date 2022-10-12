  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Рюдигер может сыграть в Класико. Ему наложили 20 швов после столкновения с Трубиным
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рюдигер может сыграть в Класико. Ему наложили 20 швов после столкновения с Трубиным

Испания
(1 голосов)

Игроки с такой самоотдачей нужны в дерби

Рюдигер может сыграть в Класико. Ему наложили 20 швов после столкновения с Трубиным

Фото: twitter.com/ToniRuediger

Новина українською

Антонио Рюдигер может сыграть в Эль Класико 16 октября, сообщает Marca. У немца не выявили повреждений костей лица.

Чтобы появится на поле в его первом Класико, вероятно, Рюдигеру прийдется надеть маску. Сейчас он ходит с одним закрытым глазом. После столкновения с Трубиным в матче с "Шахтером" во вторник ему на лоб наложили 20 швов.

Выступать в маске Рюдигеру не впервой – он уже носил её в 2021-м году. Кстати, повреждение скуловой кости Антонио получил именно в матче с "Реалом". Тогда он столкнулся с Модричем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Антонио Рюдигер Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
marca.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде