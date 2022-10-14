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Лапорта - о возвращении Месси: Это моя мечта. Я поговорю с ним на вручении Золотого мяча

Испания
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Грядет камбэк?

Лапорта - о возвращении Месси: Это моя мечта. Я поговорю с ним на вручении Золотого мяча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: м

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта в интервью клубном телеканалу признался, что очень хочет вернуть из "ПСЖ" Лионеля Месси.

"Это моя мечта и мечта многих каталонцев. Я обязательно встречусь с Лео в понедельник на вручении Золотого мяча. Я знаю, что для него значит "Барселона". Сейчас он игрок "ПСЖ" и я не собираюсь вдаваться в детали, я уважаю Месси. Но мы обсудим многое", - заявил функционер.

Также Лапорта рассказал, что "Барса" сделает подарок Месси к 18-й годовщине его дебюта за каталонский клуб.

"Мы сделаем что-то, чтобы уважить лучшего игрока в истории. Мы, каталонцы, помним о нем. 18 лет дебюту исполнится в этом воскресенье, и мы намерены сделать ему подарок. Что именно? Это наше личное дело".

Напомним, Лео Месси - рекордсмен "Барсы" по количеству матчей и забитых голов. Его двухлетний контракт с "ПСЖ" истечет следующим летом, а затем у аргентинца будет выбор - активировать еще один сезон в Париже или уйти.

Даже в 35 лет форвард остается среди лучших в мире - на старте сезона у Месси 8 голов и 8 ассистов в 13 матчах во всех турнирах.

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Sport.es

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