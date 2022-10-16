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Кунде попал в заявку Барселоны на матч с Реалом

Испания
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Игрок полностью восстановился после травмы

Кунде попал в заявку Барселоны на матч с Реалом

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" опубликовала заявку на матч Ла Лиги против "Реала". В нее попал ранее травмированный защитник команды Жуль Кунде.

Однако, из-за различных повреждений в заявке отсутствуют Эктор Бельерин, Рональд Араухо, Андреас Кристенсен и Мемфис Депай.

Состав "Барселоны": тер Стеген, Пике, Бускетс, Дембеле, Педри, Левандовски, Фати, Торрес, Алонсо, Альба, Кессиэ, Серджи Роберто, де Йонг, Рафинья, Кунде, Гарсия, Пенья, Бальде, Гави, Торре и Тенас.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Жюль Кунде
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