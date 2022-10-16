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Кунде попал в заявку Барселоны на матч с Реалом
Игрок полностью восстановился после травмы
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" опубликовала заявку на матч Ла Лиги против "Реала". В нее попал ранее травмированный защитник команды Жуль Кунде.
Однако, из-за различных повреждений в заявке отсутствуют Эктор Бельерин, Рональд Араухо, Андреас Кристенсен и Мемфис Депай.
Состав "Барселоны": тер Стеген, Пике, Бускетс, Дембеле, Педри, Левандовски, Фати, Торрес, Алонсо, Альба, Кессиэ, Серджи Роберто, де Йонг, Рафинья, Кунде, Гарсия, Пенья, Бальде, Гави, Торре и Тенас.
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Источник:Твиттер ФК "Барселона"
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