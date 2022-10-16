Азар не сыграл ни в одном Эль Класико с момента перехода в Реал

В рамках 9-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" обыграл каталонскую "Барселону" со счетом 3:1.

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти включил Эдена Азара в заявку на эту игру, но бельгиец так и не появился на поле.

Таким образом, 31-летний вингер ни разу не сыграл в "Эль-Классико" и пропустил 8 подобных поединков. Напомним, Эден перешел в королевский клуб летом 2019-го из лондонского "Челси".

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Азар принял участие в 3-х поединках, отыграв всего 98 минут.