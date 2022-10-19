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Лапорту оштрафовали на 150 евро за заход в судейскую после Эль Класико
Он хотел узнать почему не назначили пенальти на Левандовском
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Президента "Барселоны" Жоана Лапорту оштрафовали на 150 евро по итогам матча с "Реалом" в 9-м туре Ла Лиги, сообщает El Periodico. После финального свистка он зашел в судейскую комнату и хотел получить комментарии по решениям рефери.
Лапорту интересовало неназначенное пенальти на Левандовском на 75-й минуте встречи, а также назначенный 11-метровый на Родриго.
Правилами также предусматривается наказание в виде дисквалификации на срок до двух месяцев или отстранением как минимум на два матча.
Судила матч бригада арбитров во главе с Хосе Марией Санчесом Мартинесом.
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