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Лапорту оштрафовали на 150 евро за заход в судейскую после Эль Класико

Испания
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Он хотел узнать почему не назначили пенальти на Левандовском

Лапорту оштрафовали на 150 евро за заход в судейскую после Эль Класико

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Президента "Барселоны" Жоана Лапорту оштрафовали на 150 евро по итогам матча с "Реалом" в 9-м туре Ла Лиги, сообщает El Periodico. После финального свистка он зашел в судейскую комнату и хотел получить комментарии по решениям рефери.

Лапорту интересовало неназначенное пенальти на Левандовском на 75-й минуте встречи, а также назначенный 11-метровый на Родриго.

Правилами также предусматривается наказание в виде дисквалификации на срок до двух месяцев или отстранением как минимум на два матча.

Судила матч бригада арбитров во главе с Хосе Марией Санчесом Мартинесом.

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В статье: Жоан Лапорта Эль Класико Реал (Мадрид)
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Источник:
elperiodico.com

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