Лапорту оштрафовали на 150 евро за заход в судейскую после Эль Класико

Президента "Барселоны" Жоана Лапорту оштрафовали на 150 евро по итогам матча с "Реалом" в 9-м туре Ла Лиги, сообщает El Periodico. После финального свистка он зашел в судейскую комнату и хотел получить комментарии по решениям рефери.

Лапорту интересовало неназначенное пенальти на Левандовском на 75-й минуте встречи, а также назначенный 11-метровый на Родриго.

Правилами также предусматривается наказание в виде дисквалификации на срок до двух месяцев или отстранением как минимум на два матча.

Судила матч бригада арбитров во главе с Хосе Марией Санчесом Мартинесом.