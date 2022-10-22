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Бензема не сыграет против Севильи из-за мышечной усталости
Травмы преследуют ветерана
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Aliaga/NurPhoto
Лидер "Реала" Карим Бензема не поможет команде сегодня в матче Ла Лиги против "Севильи".
Официальный сайт "Сливочных" сообщил, что у француза после вчерашней тренировки диагностирована усталость четырехглавой мышцы левой ноги. Сроки его выздоровления не указываются.
34-летний Бензема пропустил из-за мышечных проблем почти весь сентябрь. В текущем сезоне на его счету лишь 10 матчей и 5 голов.
Матч "Реал" - "Севилья" начнется на "Сантьяго Бернабеу" сегодня в 22:00.
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