Бензема не сыграет против Севильи из-за мышечной усталости

Лидер "Реала" Карим Бензема не поможет команде сегодня в матче Ла Лиги против "Севильи".

Официальный сайт "Сливочных" сообщил, что у француза после вчерашней тренировки диагностирована усталость четырехглавой мышцы левой ноги. Сроки его выздоровления не указываются.

34-летний Бензема пропустил из-за мышечных проблем почти весь сентябрь. В текущем сезоне на его счету лишь 10 матчей и 5 голов.

Матч "Реал" - "Севилья" начнется на "Сантьяго Бернабеу" сегодня в 22:00.