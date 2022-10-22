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Бензема не сыграет против Севильи из-за мышечной усталости

Испания
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Травмы преследуют ветерана

Бензема не сыграет против Севильи из-за мышечной усталости

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Aliaga/NurPhoto

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Лидер "Реала" Карим Бензема не поможет команде сегодня в матче Ла Лиги против "Севильи".

Официальный сайт "Сливочных" сообщил, что у француза после вчерашней тренировки диагностирована усталость четырехглавой мышцы левой ноги. Сроки его выздоровления не указываются.

34-летний Бензема пропустил из-за мышечных проблем почти весь сентябрь. В текущем сезоне на его счету лишь 10 матчей и 5 голов.

Матч "Реал" - "Севилья" начнется на "Сантьяго Бернабеу" сегодня в 22:00.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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