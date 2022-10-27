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Хави: Барселона может побороться за все трофеи в этом сезоне

Испания
(1 голосов)

Испанец продолжает ободрять фанатов

Хави: Барселона может побороться за все трофеи в этом сезоне

Фото: скриншот twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес высказался о своем и клубном будущем после поражения от "Баварии" (0:3) в 5-м туре Лиги чемпионов.

"В ближайшие месяцы мы должны побороться за все титулы. Впереди Лига Европы, Ла Лига, Кубок Испании и Суперкубок… Я уверен, что мы сможем побороться во всех турнирах.

Я считаю, что Ла Лига по уровню не уступает Премьер-лиге", – сказал Хави.

Напомним, что после ничьей с "Интером" "Барселона" пересмотрела приоритеты на сезон в пользу Ла Лиги. В клубе считают, что могут "взять" Примеру.

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В статье: Барселона Хави
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Комментарии (3)
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Барселиниуc (землянин)
27.10.2022 в 19:38
О боже, зашейте уже Хави рот. физрук, да ещё и пиз@ливый.
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0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
27.10.2022 в 19:08
За ЛЧ вже поборолися... Правда Кубок Гампера вже виграли
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0
-2
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oleksa_lv (Львів)
27.10.2022 в 18:41
Хвора людина..........шо Алєнь,шо Хаві.......
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