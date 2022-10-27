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Хави: Барселона может побороться за все трофеи в этом сезоне
Испанец продолжает ободрять фанатов
Фото: скриншот twitter.com/FCBarcelona
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес высказался о своем и клубном будущем после поражения от "Баварии" (0:3) в 5-м туре Лиги чемпионов.
"В ближайшие месяцы мы должны побороться за все титулы. Впереди Лига Европы, Ла Лига, Кубок Испании и Суперкубок… Я уверен, что мы сможем побороться во всех турнирах.
Я считаю, что Ла Лига по уровню не уступает Премьер-лиге", – сказал Хави.
Напомним, что после ничьей с "Интером" "Барселона" пересмотрела приоритеты на сезон в пользу Ла Лиги. В клубе считают, что могут "взять" Примеру.
Xavi on his future: "We have to fight for all the titles in the next months. There are Europa League, La Liga, Copa del Rey and Supercopa; I'm convinced we can fight in all the competitions". ???????? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2022
"I really think that La Liga is at the same level as the Premier League". pic.twitter.com/iw23xL7K9F
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