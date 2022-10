Хави: Барселона может побороться за все трофеи в этом сезоне

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес высказался о своем и клубном будущем после поражения от "Баварии" (0:3) в 5-м туре Лиги чемпионов.

Напомним, что после ничьей с "Интером" "Барселона" пересмотрела приоритеты на сезон в пользу Ла Лиги. В клубе считают, что могут "взять" Примеру.

Xavi on his future: "We have to fight for all the titles in the next months. There are Europa League, La Liga, Copa del Rey and Supercopa; I'm convinced we can fight in all the competitions". ???????? #FCB



"I really think that La Liga is at the same level as the Premier League". pic.twitter.com/iw23xL7K9F