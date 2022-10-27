Хави: Барселона может побороться за все трофеи в этом сезоне

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес высказался о своем и клубном будущем после поражения от "Баварии" (0:3) в 5-м туре Лиги чемпионов.

"В ближайшие месяцы мы должны побороться за все титулы. Впереди Лига Европы, Ла Лига, Кубок Испании и Суперкубок… Я уверен, что мы сможем побороться во всех турнирах.

Я считаю, что Ла Лига по уровню не уступает Премьер-лиге", – сказал Хави.