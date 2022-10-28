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Хави: Мы не должны отходить от нашей идеи. Если результаты не придут, придет новый тренер
Испанец говорит о перспективах "Барселоны"
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Главный тренер "Барселоны" Хави рассказал куда будет двигаться клуб. "Мы должны принять критику и двигаться дальше", – приводит его слова Diario Sport.
"Мы не прекратим работать, и я полностью уверен в нашем проекте. Да, это не то, чего мы ожидали. У нас были большие ожидания от выступления в Лиге чемпионов, но мы вылетели.
Ситуация неприятная, но мы должны принять критику и двигаться дальше. Нужно успокоиться и проявить терпение. Я чувствую доверие президента и руководства "Барсы".
Мы должны были побеждать "Баварию" в мюнхенском матче. Тогда мы дали бой сопернику. Но в прошлом матче этого не было, на тот момент мы уже вылетели. Это по нам ударило, однако дело было не в физических кондициях. До этого нам удалось сравнять счет с "Интером" на 92-й минуте.
Последние результаты не должны сказаться на нас. Я проходил через это, когда сам играл. Мы не должны отходить от нашей идеи. Думаю, результаты придут. Если нет, придет новый тренер", – сказал Хави.
"Барселона" сыграет в субботу, 29 октября, с "Валенсией" в Ла Лиге. Столкнутся команды с второй и 9-ой строчек Примеры.
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