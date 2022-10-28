  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Кто из игроков Ла Лиги получает самую большую зарплату в 2022 году – Видео
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кто из игроков Ла Лиги получает самую большую зарплату в 2022 году – Видео

Испания
(2 голосов)

Новое видео от Кости Фолстена

Кто из игроков Ла Лиги получает самую большую зарплату в 2022 году – Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Не секрет, что футболисты многое зарабатывают. А если речь идет об игроках из топ-команд, выступающих в топ-лигах? Там футболисты буквально живут в деньгах.

В новом видео от Кости Фолстена вы узнаете, кто из игроков Ла Лиги получает самую большую зарплату в 2022 году. Поверьте, вы будете очень удивлены увиденными цифрами. Поэтому немедленно включайте видео и смотрите до конца!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ла Лига Фолстен
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде