Кто из игроков Ла Лиги получает самую большую зарплату в 2022 году – Видео

Не секрет, что футболисты многое зарабатывают. А если речь идет об игроках из топ-команд, выступающих в топ-лигах? Там футболисты буквально живут в деньгах.

В новом видео от Кости Фолстена вы узнаете, кто из игроков Ла Лиги получает самую большую зарплату в 2022 году. Поверьте, вы будете очень удивлены увиденными цифрами. Поэтому немедленно включайте видео и смотрите до конца!