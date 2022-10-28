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Кто из игроков Ла Лиги получает самую большую зарплату в 2022 году – Видео
Новое видео от Кости Фолстена
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Не секрет, что футболисты многое зарабатывают. А если речь идет об игроках из топ-команд, выступающих в топ-лигах? Там футболисты буквально живут в деньгах.
В новом видео от Кости Фолстена вы узнаете, кто из игроков Ла Лиги получает самую большую зарплату в 2022 году. Поверьте, вы будете очень удивлены увиденными цифрами. Поэтому немедленно включайте видео и смотрите до конца!
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