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Хави о Пике: Я не знаю, был ли я справедлив по отношению к нему, но я был честен
Главный тренер "Барселоны" прокомментировал неожиданное завершение карьеры
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Хави высказался о завершении карьеры Жераром Пике. Недавно он объявил, что в субботу сыграет свой последний матч.
"Я не знаю, был ли я справедлив по отношению к Пике. Но я был искренен и честен. Именно с таким подходом я всегда доносил до него информацию.
Жерар всегда был примером для команды. Он никогда не корчил физиономию, всегда выкладывался на тренировках на 100%.
Перед стартом сезона у нас с ним состоялся разговор. Я сообщил ему о своих намерениях. Это были одни из сложнейших моментов в моей тренерской карьере.
Я имею в виду тот наш с ним разговор. И последний тоже. Он был моим партнером. Я сам проходил через подобное, и справляться с этим непросто", – сказал главный тренер "Барселоны".
Завтра, 5 ноября, "Барселона" сыграет на Камп Ноу с "Альмерией". Встреча начнется в 22:00.
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