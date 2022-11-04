Хави о Пике: Я не знаю, был ли я справедлив по отношению к нему, но я был честен

Хави высказался о завершении карьеры Жераром Пике. Недавно он объявил, что в субботу сыграет свой последний матч.

"Я не знаю, был ли я справедлив по отношению к Пике. Но я был искренен и честен. Именно с таким подходом я всегда доносил до него информацию.

Жерар всегда был примером для команды. Он никогда не корчил физиономию, всегда выкладывался на тренировках на 100%.

Перед стартом сезона у нас с ним состоялся разговор. Я сообщил ему о своих намерениях. Это были одни из сложнейших моментов в моей тренерской карьере.

Я имею в виду тот наш с ним разговор. И последний тоже. Он был моим партнером. Я сам проходил через подобное, и справляться с этим непросто", – сказал главный тренер "Барселоны".