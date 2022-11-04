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Хави о Пике: Я не знаю, был ли я справедлив по отношению к нему, но я был честен

Испания
(1 голосов)

Главный тренер "Барселоны" прокомментировал неожиданное завершение карьеры

Хави о Пике: Я не знаю, был ли я справедлив по отношению к нему, но я был честен

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Хави высказался о завершении карьеры Жераром Пике. Недавно он объявил, что в субботу сыграет свой последний матч.

"Я не знаю, был ли я справедлив по отношению к Пике. Но я был искренен и честен. Именно с таким подходом я всегда доносил до него информацию.

Жерар всегда был примером для команды. Он никогда не корчил физиономию, всегда выкладывался на тренировках на 100%.

Перед стартом сезона у нас с ним состоялся разговор. Я сообщил ему о своих намерениях. Это были одни из сложнейших моментов в моей тренерской карьере.

Я имею в виду тот наш с ним разговор. И последний тоже. Он был моим партнером. Я сам проходил через подобное, и справляться с этим непросто", – сказал главный тренер "Барселоны".

Завтра, 5 ноября, "Барселона" сыграет на Камп Ноу с "Альмерией". Встреча начнется в 22:00.

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В статье: Барселона Хави Жерар Пике
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Источник:
marca.com

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Комментарии (2)
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Крістофер (Луцьк)
04.11.2022 в 17:25
За результати відповідає тренер. Обісрався Хаві, а під сраку дали копняка Піке, який завжди робив кроки на зустріч клубу і з радістю йшов на пониження зарплати. І як вони йому віддячили? Плюнули в душу? Якщо Барса не дивує, то від Хаві не очікував поведінки повії.
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
04.11.2022 в 17:04
Хаві можливо і недосвідчений тренер,але в нього немає кумовства. Будь коучем Барси сталево-яйцевий Боневтік то Піке,Альба були б залізні гравці основи.
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