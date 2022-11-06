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Хави: Мы не зависим от Левандовского. Когда он не делает разницу, проявлять себя должны другие игроки

Испания
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Коуч хочет, чтобы в команде был баланс

Хави: Мы не зависим от Левандовского. Когда он не делает разницу, проявлять себя должны другие игроки

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Наставник "Барселоны" Хави считает, что игра команды в атаке не зависит от Роберта Левандовского:

"Отличная новость, что другие игроки забивают, когда Роберту не удается это сделать. Мы не зависим от него. Когда Левандовски не делает разницу, проявлять себя должны другие игроки.

Мы очень хорошо поняли, как нужно действовать в атаке. Гол Дембеле был забит благодаря хорошим действиям в переходной стадии. Наша игра в атаке стала более зрелой. Во многих матчах мы не контролировали темп, а сегодня мы делали это", – сказал главный тренер.

Напомним, на 7-й минуте игры 13-го тура Ла Лиги против "Альмерии" форвард не реализовал пенальти, но "Барса" победила со счетом 2:0, благодаря голам Усмана Дембеле и Френки де Йонга.

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В статье: Роберт Левандовский Барселона Хави
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Источник:
Marca

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