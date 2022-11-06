Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави: Мы не зависим от Левандовского. Когда он не делает разницу, проявлять себя должны другие игроки
Коуч хочет, чтобы в команде был баланс
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Наставник "Барселоны" Хави считает, что игра команды в атаке не зависит от Роберта Левандовского:
"Отличная новость, что другие игроки забивают, когда Роберту не удается это сделать. Мы не зависим от него. Когда Левандовски не делает разницу, проявлять себя должны другие игроки.
Мы очень хорошо поняли, как нужно действовать в атаке. Гол Дембеле был забит благодаря хорошим действиям в переходной стадии. Наша игра в атаке стала более зрелой. Во многих матчах мы не контролировали темп, а сегодня мы делали это", – сказал главный тренер.
Напомним, на 7-й минуте игры 13-го тура Ла Лиги против "Альмерии" форвард не реализовал пенальти, но "Барса" победила со счетом 2:0, благодаря голам Усмана Дембеле и Френки де Йонга.
Популярное сейчас
- Фабрицио Романо сообщил, что Шахтер просит за Мудрика 60-65 млн евро. Также есть альтернатива украинцу
- Днепр-1 - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Экс-игрок сборной Украины оформил дубль в матче чемпионата Польши - ВИДЕО
- За очередного школьника бьются гранды, среди которых - Реал. Кто такой Эндрик
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО