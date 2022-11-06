Хави: Мы не зависим от Левандовского. Когда он не делает разницу, проявлять себя должны другие игроки

Наставник "Барселоны" Хави считает, что игра команды в атаке не зависит от Роберта Левандовского:

"Отличная новость, что другие игроки забивают, когда Роберту не удается это сделать. Мы не зависим от него. Когда Левандовски не делает разницу, проявлять себя должны другие игроки.

Мы очень хорошо поняли, как нужно действовать в атаке. Гол Дембеле был забит благодаря хорошим действиям в переходной стадии. Наша игра в атаке стала более зрелой. Во многих матчах мы не контролировали темп, а сегодня мы делали это", – сказал главный тренер.