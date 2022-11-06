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Анчелотти: Пике был одним из лучших центральных защитников эпохи
Тренер очень уважает игрока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался по поводу завершения клубной карьеры защитника Жерара Пике:
"Он был одним из лучших центральных защитников эпохи. Умный, аккуратный, но он сам решил остановиться. Важно, чтобы ты имел возможность сам принимать такое решение. Я желаю Пике всего наилучшего", - сказал коуч.
Пике является воспитанником "Барселоны". Защитник играл за клуб с 2004 года и провёл за команду 616 матчей. Накануне футболист провёл прощальный матч в составе "блауграны".
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