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Анчелотти: Пике был одним из лучших центральных защитников эпохи

Испания
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Анчелотти: Пике был одним из лучших центральных защитников эпохи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался по поводу завершения клубной карьеры защитника Жерара Пике:

"Он был одним из лучших центральных защитников эпохи. Умный, аккуратный, но он сам решил остановиться. Важно, чтобы ты имел возможность сам принимать такое решение. Я желаю Пике всего наилучшего", - сказал коуч.

Пике является воспитанником "Барселоны". Защитник играл за клуб с 2004 года и провёл за команду 616 матчей. Накануне футболист провёл прощальный матч в составе "блауграны".

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Жерар Пике
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Источник:
Mundo Deportivo

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