Анчелотти: Пике был одним из лучших центральных защитников эпохи

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался по поводу завершения клубной карьеры защитника Жерара Пике:

"Он был одним из лучших центральных защитников эпохи. Умный, аккуратный, но он сам решил остановиться. Важно, чтобы ты имел возможность сам принимать такое решение. Я желаю Пике всего наилучшего", - сказал коуч.