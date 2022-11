Примера. Атлетико - Эспаньол 1:1. Время идет, а игра не налаживается

Плохая серия "Атлетико" продолжается. Всего одна победа в шести последних матчах во всех турнирах - и это топ-клуб?

"Эспаньол" знал о проблемах мадридцев, поэтому и вышел на поле без страха. На старте матча команды обменивались атаками, и Хоселу даже мог забить.

Ну, а затем "Попугаев" подвел Кабрера. Мората банально оббежал защитника на дистанции, и тот применил руки - чистое удаление.

Казалось, этот эпизод решил исход всей встречи, ведь продержаться больше часа в меньшинстве невероятно сложно. Однако "Эспаньол" удивил, обороняясь максимально умно, компактно. Плюс ему очень помог гол. В середине второго тайма гости провели свою единственную осмысленную атаку в меньшинстве и сразу забили - Дардер воспользовался скидкой от Хоселу.

250 - Ángel Correa is the 18th player to reach the 250 apparances for Atlético de Madrid in LaLiga. Milestone. pic.twitter.com/vmraDtSD0R