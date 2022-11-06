Примера. Атлетико - Эспаньол 1:1. Время идет, а игра не налаживается

Плохая серия "Атлетико" продолжается. Всего одна победа в шести последних матчах во всех турнирах - и это топ-клуб?

"Эспаньол" знал о проблемах мадридцев, поэтому и вышел на поле без страха. На старте матча команды обменивались атаками, и Хоселу даже мог забить.

Ну, а затем "Попугаев" подвел Кабрера. Мората банально оббежал защитника на дистанции, и тот применил руки - чистое удаление.

Казалось, этот эпизод решил исход всей встречи, ведь продержаться больше часа в меньшинстве невероятно сложно. Однако "Эспаньол" удивил, обороняясь максимально умно, компактно. Плюс ему очень помог гол. В середине второго тайма гости провели свою единственную осмысленную атаку в меньшинстве и сразу забили - Дардер воспользовался скидкой от Хоселу.

250 - Ángel Correa is the 18th player to reach the 250 apparances for Atlético de Madrid in LaLiga. Milestone. pic.twitter.com/vmraDtSD0R — OptaJose (@OptaJose) November 6, 2022

"Атлетико" же вплоть до перерыва вообще не знал, что делать. Лишь с выходом Анхеля Корреа появилась острота - аргентинец шел в дриблинг, простреливал, навязывал борьбу, и порой это приводило к голевым ситуациям. Так, за стартовые 15 минут второго тайма мяч несколько раз застревал в штрафной "Попугаев", но Морате и Корреа не везло. Мимо пробил и Гризманн со средней дистанции.

Гол Дардера по такой игре выглядел то ли издевательством, то ли приговором, но, к счастью для Симеоне, у него на лавке был Феликс, а у "Эспаньола" на воротах - ненадежный Лекомт. Комбинация этих факторов привела к голу от Жоау на 78-й минуте.

Собственно, на этом все. "Эспаньол" остался 16-м с 12 очками - и его мы сегодня хвалим за боевой дух. А вот "Атлетико" хоть и идет третьим с 24 баллами, но доброе слово не заслужил. Если не побеждать аутсайдера в большинстве, то кого и когда вообще побеждать?

13-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Эспаньол" - 1:1

Голы: Жоау Феликс, 78 - Дардер, 62

"Атлетико": Облак - Молина, Савич, Хименес, Рейнилду - Льоренте, де Пауль (Корреа, 46), Кондогбья (Витсель, 66), Карраско (Жоау Феликс, 66) - Гризманн (Лемар, 73), Мората (Матеус Кунья, 73)

"Эспаньол": Лекомт - Хиль (Эль-Хилали, 88), Калеро, Кабрера, Оливан (Симо, 56) - Винисиус Соуза, Дардер, Баре (Серхи Гомес, 35) - Видаль (Лосано, 88), Хоселу, Брейтуэйт (Пуадо, 56)

Предупреждения: Кондогбья, 59, Хименес, 83, Жоау Феликс, 87 - Оливан, 34, Брейтуэйт, 53, Лекомт, 74, Видаль, 85, Эль-Хилали, 90+5

Удаление: Кабрера, 28