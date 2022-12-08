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Энрике попрощался со сборной Испании: Мне жаль, что я не мог больше вам помочь
Менеджер также пожелал удачи своему приемнику
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике попрощался с национальной командой. Он опубликовал трогательный твит, в котором всех поблагодарил за работу и поддержку.
"От моего имени и от имени всех сотруднико тренерского штаба. Все началось 4 года назад и как же быстро пролетело время.
Я могу быть только очень благодарен тем, кто подписал меня дважды (президенту Рубиалесу и спортивному директору Молине). Всем сотрудникам RFEF, с которыми мы делимся опытом во всех сферах. Конечно же, игрокам, показавшим пример в своем поведении и верным поднятой идее.
Мне жаль, что я не мог больше помочь вам.
Также спасибо всем ассистентам, которые неустанно работают, чтобы помочь игрокам и персоналу во всем, что им нужно. Было приятно быть частью этого.
Последнее, но не менее важное: спасибо фанатам, которые неизменно выражали нам свою поддержку во все времена, особенно в самые тяжелые моменты. Пришло время прощаться и в таких случаях просто немного поразмыслить... команде нужна поддержка во всем смысле этого слова, чтобы Луис де ла Фуэнте добился всего, чего хочет. Благодарю вас!", – написал Луис Энрике.
Менеджер проработал в сборной с лета 2018-го. У него был перерыв в работе в 2019-м из-за рака, обнаруженного у его 9-летней дочери. Спустя несколько месяцев после её трагической смерти он вернулся к работе.
При Энрике "фурия роха" вышла в полуфинал Евро-2020 и добралась до финала четырех Лиги Наций, где уступила Франции в полуфинале.
Gracias por todo. pic.twitter.com/VYw094aAQ3— LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) December 8, 2022
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