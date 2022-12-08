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Энрике попрощался со сборной Испании: Мне жаль, что я не мог больше вам помочь

Испания
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Менеджер также пожелал удачи своему приемнику

Энрике попрощался со сборной Испании: Мне жаль, что я не мог больше вам помочь

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике попрощался с национальной командой. Он опубликовал трогательный твит, в котором всех поблагодарил за работу и поддержку.

"От моего имени и от имени всех сотруднико тренерского штаба. Все началось 4 года назад и как же быстро пролетело время.

Я могу быть только очень благодарен тем, кто подписал меня дважды (президенту Рубиалесу и спортивному директору Молине). Всем сотрудникам RFEF, с которыми мы делимся опытом во всех сферах. Конечно же, игрокам, показавшим пример в своем поведении и верным поднятой идее.

Мне жаль, что я не мог больше помочь вам.

Также спасибо всем ассистентам, которые неустанно работают, чтобы помочь игрокам и персоналу во всем, что им нужно. Было приятно быть частью этого.

Последнее, но не менее важное: спасибо фанатам, которые неизменно выражали нам свою поддержку во все времена, особенно в самые тяжелые моменты. Пришло время прощаться и в таких случаях просто немного поразмыслить... команде нужна поддержка во всем смысле этого слова, чтобы Луис де ла Фуэнте добился всего, чего хочет. Благодарю вас!", – написал Луис Энрике.

Менеджер проработал в сборной с лета 2018-го. У него был перерыв в работе в 2019-м из-за рака, обнаруженного у его 9-летней дочери. Спустя несколько месяцев после её трагической смерти он вернулся к работе.

При Энрике "фурия роха" вышла в полуфинал Евро-2020 и добралась до финала четырех Лиги Наций, где уступила Франции в полуфинале.

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В статье: Испания Луис Энрике Чемпионат мира 2022
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