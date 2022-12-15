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Известна сумма, которую Реал предложил Шахтеру за выкуп бразильского легионера

Испания
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"Сливочные" намерены оставить игрока

Известна сумма, которую Реал предложил Шахтеру за выкуп бразильского легионера

shakhtar.com

Новина українською

Мадридский "Реал" принял решение выкупить контракт правого защитника "Шахтера" Винисиуса Тобиаса, сообщает Marca.

По данным издания, решение еще не окончательно, но сделка близка к реализации. Действующий чемпион Испании готов заплатить "горнякам" согласованные 10 миллионов евро.

18-летний бразилец убедил руководство хорошей игрой за "Кастилью" в этом сезоне. А тренеры считают, что футболист может прогрессировать дальше. Следующий сезон защитник должен провести в аренде для практики на высшем уровне в Примере. Если дубль "Реала" выйдет в Сегунду, он может продолжить выступления за "Кастилью".

Тобиас перешел в "Реал" после начала полномасштабной войны России против Украины. Винисиус выступает в Мадриде до лета 2023-го на правах аренды.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Винисиус Тобиас
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Источник:
Marca

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