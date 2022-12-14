Атлетико Минейро хочет продлить аренду бразильца Шахтера

"Атлетико Минейро" вступил в переговоры с "Шахтером" по поводу продления аренды полузащитника Педриньо.

Арендное соглашение 24-летнего бразильца рассчитано до 30 июня 2023 года. Но руководство бразильского клуба намерено договориться о продлении контракта до конца 2023 года.

Педриньо стал игроком "Атлетико Минейро" летом, но вскоре получил травму, разорвав мышцу бедра, из-за которой до сих пор проходит через процесс восстановления. В составе "бело-чёрных" Педриньо успел сыграть 8 матчей, в общей сложности проведя на поле 226 минут. Результативными действиями не отличился.

Контракт футболиста с "Шахтером" действует до 30 июня 2025 года. На его счету 4 гола и 3 ассиста в 19 матчах за "горняков" во всех турнирах.