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Винисиус: Расисты продолжают ходить на стадионы, а Ла Лига по-прежнему ничего не делает

Испания
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Игрок оскорблен словами в его сторону

Винисиус: Расисты продолжают ходить на стадионы, а Ла Лига по-прежнему ничего не делает

Фото: https://twitter.com/vinijr

Новина українською

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор заявил о проблеме расизма в испанском футболе:

"Расисты продолжают ходить на стадионы и пристально следят за главным клубом мира, а Ла Лига по-прежнему ничего не делает…

Я буду и дальше держать голову высоко, праздновать мои победы и победы "Мадрида".

В конце концов, это МОЯ вина????????", – написал вингер в твиттере.

Напомним, во время матча 15-го тура Ла Лиги "Вальядолид" – "Реал Мадрид" (0:2) болельщики оскорбили игрока на расовой почве.

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В статье: Реал (Мадрид) Вальядолид (Испания) Винисиус Джуниор
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