Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Винисиус: Расисты продолжают ходить на стадионы, а Ла Лига по-прежнему ничего не делает
Игрок оскорблен словами в его сторону
Фото: https://twitter.com/vinijr
Вингер "Реала" Винисиус Жуниор заявил о проблеме расизма в испанском футболе:
"Расисты продолжают ходить на стадионы и пристально следят за главным клубом мира, а Ла Лига по-прежнему ничего не делает…
Я буду и дальше держать голову высоко, праздновать мои победы и победы "Мадрида".
В конце концов, это МОЯ вина????????", – написал вингер в твиттере.
Напомним, во время матча 15-го тура Ла Лиги "Вальядолид" – "Реал Мадрид" (0:2) болельщики оскорбили игрока на расовой почве.
Популярное сейчас
- Гвардиола: У Эвертона было восемь человек сзади
- Лэмпард: Эта ничья на поле Манчестер Сити – что-то особенное
- Отрыв Арсенала, сенсация от команды Миколенко, осечка Барсы. Главные новости за 31 декабря
- Анчелотти: Я не скажу, что Месси – лучший в истории. Я каждый день тренирую обладателя Золотого мяча, видел Кройффа и Марадону
- Лео Месси поделился соблазнительным танцем своей жены с бокалом вина. ВИДЕО
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО