Винисиус: Расисты продолжают ходить на стадионы, а Ла Лига по-прежнему ничего не делает

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор заявил о проблеме расизма в испанском футболе:

"Расисты продолжают ходить на стадионы и пристально следят за главным клубом мира, а Ла Лига по-прежнему ничего не делает…

Я буду и дальше держать голову высоко, праздновать мои победы и победы "Мадрида".

В конце концов, это МОЯ вина????????", – написал вингер в твиттере.