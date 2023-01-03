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Кубок короля. Касереньо - Реал 0:1. Лунин не ошибся, Мадрид отбыл номер
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Фото: twitter.com/realmadrid
Андрей Лунин еще сыграет в этом Кубке - пожалуй, это главная новость после отчетного матча.
В остальном это был довольно атмосферный поединок совсем маленькой команды против настолько большой, что она даже не привезла с собой основной состав. Отсюда антураж - кочковатое поле, дудки на трибунах; активные хозяева и ленивые гости.
"Реал" выглядел слабо уже со старта. Его атаки выглядели скучно и их было мало. Кроме гола из офсайда на 5-й минуте и вспомнить нечего.
"Касереньо" бегал, кажется, вдвое больше и быстрее, но сказывалась нехватка класса. Андрей Лунин совершил один несложный сэйв и один раз не очень убедительно вышел из ворот - это все события за 45 минут, представляете?
1 - Real Madrid have lost just one of their last 24 games against teams from a lower division in the Copa del Rey (W19 D4), 1-2 against CD Alcoyano in the last 32 in January 2021. Surprising. pic.twitter.com/M3t5avBbec— OptaJose (@OptaJose) January 3, 2023
Перерыв ничего не изменил. Да, Асенсио плотно приложился с левой (отбил вратарь), но продолжения не последовало, ведь слишком много игроков "Реала" сегодня имитировали футбол - Чуамени, Камавинга, Одриосола, Себальос. Азар же и вовсе не выглядел действующим футболистом.
По правде, "Сливочным" повезло, что все до единой атаки "Касереньо" не имели завершения. Лишь благодаря этому счет до 69-й минуты был 0:0, а тогда индивидуальное мастерство включил Родриго.
Его блестящий дриблинг на носовом платке, дополненный идеальным крученым ударом и принес Мадриду единственное, что его интересовало - выход в следующий раунд Кубка. Вероятно, там опять не сыграет Тибо Куртуа, так что Андрей Лунин сегодня точно самый счастливый человек в "Реале".
Noupap kanpe— Rambø???????????????????????????? (@RamboSome) January 3, 2023
Rodrigo ⚽pic.twitter.com/NEQW8FCnuT
Ну, а фанатов "Касереньо" немного жаль. Они создали на матче отличную атмосферу, но футбол увидели никакущий. Свои не смогли их развлечь, а чужие не захотели - такое вот резюме.
3-й раунд Кубка короля. Касерес. "Принсипе Филипе"
"Касереньо" - "Реал Мадрид" - 0:1
Гол: Родриго, 69
"Касереньо": Иван Морено - Агуадо (Рамирес, 83), Хосин, Молина, Гомис - Иван Фернандес (Гарси, 74), Клауси, Теллес (Бермудес, 77), Меренсиано (Эль-Кунни, 46) - Манчон - Гранде (Солано, 74)
"Реал": Лунин - Васкес, Милитао (Рюдигер, 46), Начо, Одриосола (Вальехо, 53) - Себальос, Чуамени (Вальверде, 46), Камавинга - Асенсио (Аррибас, 82), Родриго, Азар (Альваро, 68)
Предупреждения: Манчон, 28, Иван Фернандес, 67, Теллес, 77, Рамирес, 89 - Чуамени, 27, Камавинга, 90
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