  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Кубок короля. Касереньо - Реал 0:1. Лунин не ошибся, Мадрид отбыл номер
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок короля. Касереньо - Реал 0:1. Лунин не ошибся, Мадрид отбыл номер

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Пересматривать этот матч вы не станете

Кубок короля. Касереньо - Реал 0:1. Лунин не ошибся, Мадрид отбыл номер

Фото: twitter.com/realmadrid

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Андрей Лунин еще сыграет в этом Кубке - пожалуй, это главная новость после отчетного матча.

В остальном это был довольно атмосферный поединок совсем маленькой команды против настолько большой, что она даже не привезла с собой основной состав. Отсюда антураж - кочковатое поле, дудки на трибунах; активные хозяева и ленивые гости.

"Реал" выглядел слабо уже со старта. Его атаки выглядели скучно и их было мало. Кроме гола из офсайда на 5-й минуте и вспомнить нечего.

"Касереньо" бегал, кажется, вдвое больше и быстрее, но сказывалась нехватка класса. Андрей Лунин совершил один несложный сэйв и один раз не очень убедительно вышел из ворот - это все события за 45 минут, представляете?

Перерыв ничего не изменил. Да, Асенсио плотно приложился с левой (отбил вратарь), но продолжения не последовало, ведь слишком много игроков "Реала" сегодня имитировали футбол - Чуамени, Камавинга, Одриосола, Себальос. Азар же и вовсе не выглядел действующим футболистом.

По правде, "Сливочным" повезло, что все до единой атаки "Касереньо" не имели завершения. Лишь благодаря этому счет до 69-й минуты был 0:0, а тогда индивидуальное мастерство включил Родриго.

Его блестящий дриблинг на носовом платке, дополненный идеальным крученым ударом и принес Мадриду единственное, что его интересовало - выход в следующий раунд Кубка. Вероятно, там опять не сыграет Тибо Куртуа, так что Андрей Лунин сегодня точно самый счастливый человек в "Реале".

Ну, а фанатов "Касереньо" немного жаль. Они создали на матче отличную атмосферу, но футбол увидели никакущий. Свои не смогли их развлечь, а чужие не захотели - такое вот резюме.

3-й раунд Кубка короля. Касерес. "Принсипе Филипе"

"Касереньо" - "Реал Мадрид" - 0:1

Гол: Родриго, 69

"Касереньо": Иван Морено - Агуадо (Рамирес, 83), Хосин, Молина, Гомис - Иван Фернандес (Гарси, 74), Клауси, Теллес (Бермудес, 77), Меренсиано (Эль-Кунни, 46) - Манчон - Гранде (Солано, 74)

"Реал": Лунин - Васкес, Милитао (Рюдигер, 46), Начо, Одриосола (Вальехо, 53) - Себальос, Чуамени (Вальверде, 46), Камавинга - Асенсио (Аррибас, 82), Родриго, Азар (Альваро, 68)

Предупреждения: Манчон, 28, Иван Фернандес, 67, Теллес, 77, Рамирес, 89 - Чуамени, 27, Камавинга, 90

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
hrdhrd (Украина)
03.01.2023 в 23:56
Ужасный газон, команда костоломов - классика Кубка Короля ранних стадий. Жаль что не слили этот никому не нужный турнир, только лишняя нагрузка для Реала в и так непростом сезоне.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде