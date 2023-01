Кубок короля. Касереньо - Реал 0:1. Лунин не ошибся, Мадрид отбыл номер

Андрей Лунин еще сыграет в этом Кубке - пожалуй, это главная новость после отчетного матча.

В остальном это был довольно атмосферный поединок совсем маленькой команды против настолько большой, что она даже не привезла с собой основной состав. Отсюда антураж - кочковатое поле, дудки на трибунах; активные хозяева и ленивые гости.

"Реал" выглядел слабо уже со старта. Его атаки выглядели скучно и их было мало. Кроме гола из офсайда на 5-й минуте и вспомнить нечего.

"Касереньо" бегал, кажется, вдвое больше и быстрее, но сказывалась нехватка класса. Андрей Лунин совершил один несложный сэйв и один раз не очень убедительно вышел из ворот - это все события за 45 минут, представляете?

1 - Real Madrid have lost just one of their last 24 games against teams from a lower division in the Copa del Rey (W19 D4), 1-2 against CD Alcoyano in the last 32 in January 2021. Surprising. pic.twitter.com/M3t5avBbec