Кубок короля. Касереньо - Реал 0:1. Лунин не ошибся, Мадрид отбыл номер

Андрей Лунин еще сыграет в этом Кубке - пожалуй, это главная новость после отчетного матча.

В остальном это был довольно атмосферный поединок совсем маленькой команды против настолько большой, что она даже не привезла с собой основной состав. Отсюда антураж - кочковатое поле, дудки на трибунах; активные хозяева и ленивые гости.

"Реал" выглядел слабо уже со старта. Его атаки выглядели скучно и их было мало. Кроме гола из офсайда на 5-й минуте и вспомнить нечего.

"Касереньо" бегал, кажется, вдвое больше и быстрее, но сказывалась нехватка класса. Андрей Лунин совершил один несложный сэйв и один раз не очень убедительно вышел из ворот - это все события за 45 минут, представляете?

1 - Real Madrid have lost just one of their last 24 games against teams from a lower division in the Copa del Rey (W19 D4), 1-2 against CD Alcoyano in the last 32 in January 2021. Surprising. pic.twitter.com/M3t5avBbec — OptaJose (@OptaJose) January 3, 2023

Перерыв ничего не изменил. Да, Асенсио плотно приложился с левой (отбил вратарь), но продолжения не последовало, ведь слишком много игроков "Реала" сегодня имитировали футбол - Чуамени, Камавинга, Одриосола, Себальос. Азар же и вовсе не выглядел действующим футболистом.

По правде, "Сливочным" повезло, что все до единой атаки "Касереньо" не имели завершения. Лишь благодаря этому счет до 69-й минуты был 0:0, а тогда индивидуальное мастерство включил Родриго.

Его блестящий дриблинг на носовом платке, дополненный идеальным крученым ударом и принес Мадриду единственное, что его интересовало - выход в следующий раунд Кубка. Вероятно, там опять не сыграет Тибо Куртуа, так что Андрей Лунин сегодня точно самый счастливый человек в "Реале".

Ну, а фанатов "Касереньо" немного жаль. Они создали на матче отличную атмосферу, но футбол увидели никакущий. Свои не смогли их развлечь, а чужие не захотели - такое вот резюме.

3-й раунд Кубка короля. Касерес. "Принсипе Филипе"

"Касереньо" - "Реал Мадрид" - 0:1

Гол: Родриго, 69

"Касереньо": Иван Морено - Агуадо (Рамирес, 83), Хосин, Молина, Гомис - Иван Фернандес (Гарси, 74), Клауси, Теллес (Бермудес, 77), Меренсиано (Эль-Кунни, 46) - Манчон - Гранде (Солано, 74)

"Реал": Лунин - Васкес, Милитао (Рюдигер, 46), Начо, Одриосола (Вальехо, 53) - Себальос, Чуамени (Вальверде, 46), Камавинга - Асенсио (Аррибас, 82), Родриго, Азар (Альваро, 68)

Предупреждения: Манчон, 28, Иван Фернандес, 67, Теллес, 77, Рамирес, 89 - Чуамени, 27, Камавинга, 90