Сыграет ли Лунин? Реал получил соперника в 1/8 финала Кубка Испании: все результаты жеребьевки

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании. Поединки этой стадии соревнований должны пройти 17, 18 и 19 января.

Отметим, что "Реал", за который обычно в Кубке короля на поле выходит украинец Андрей Лунин, встретится на выезде с "Вильярреалом". "Барселону" ожидает дуэль с "Сеутой".

"Сеута" - "Барселона"

"Леванте" - "Атлетико"

"Спортинг" – "Валенсия"

"Алавес" - "Севилья"

"Бетис" - "Осасуна"

"Вильярреал" - "Реал"

"Реал Сосьедад" - "Мальорка"

"Атлетик" - "Эспаньол"