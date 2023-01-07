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Сыграет ли Лунин? Реал получил соперника в 1/8 финала Кубка Испании: все результаты жеребьевки

Испания
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Матчи состоятся с 17 по 19 января

Сыграет ли Лунин? Реал получил соперника в 1/8 финала Кубка Испании: все результаты жеребьевки

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании. Поединки этой стадии соревнований должны пройти 17, 18 и 19 января.

Отметим, что "Реал", за который обычно в Кубке короля на поле выходит украинец Андрей Лунин, встретится на выезде с "Вильярреалом". "Барселону" ожидает дуэль с "Сеутой".

  • "Сеута" - "Барселона"
  • "Леванте" - "Атлетико"
  • "Спортинг" – "Валенсия"
  • "Алавес" - "Севилья"
  • "Бетис" - "Осасуна"
  • "Вильярреал" - "Реал"
  • "Реал Сосьедад" - "Мальорка"
  • "Атлетик" - "Эспаньол"

Напомним, что "Вильярреал" и "Реал" прямо сейчас играют матч чемпионата Испании. Следите за игрой в нашей текстовой трансляции здесь.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Атлетико (Мадрид) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Реал (Мадрид) Валенсия Мальорка Севилья Бетис (Севилья) Леванте (Валенсия) Осасуна (Памплона) Спортинг (Хихон) Вильярреал Алавес (Витория-Гастейс) Эспаньол (Барселона) Сеута
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