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Сыграет ли Лунин? Реал получил соперника в 1/8 финала Кубка Испании: все результаты жеребьевки
Матчи состоятся с 17 по 19 января
Getty Images/Global Images Ukraine
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании. Поединки этой стадии соревнований должны пройти 17, 18 и 19 января.
Отметим, что "Реал", за который обычно в Кубке короля на поле выходит украинец Андрей Лунин, встретится на выезде с "Вильярреалом". "Барселону" ожидает дуэль с "Сеутой".
- "Сеута" - "Барселона"
- "Леванте" - "Атлетико"
- "Спортинг" – "Валенсия"
- "Алавес" - "Севилья"
- "Бетис" - "Осасуна"
- "Вильярреал" - "Реал"
- "Реал Сосьедад" - "Мальорка"
- "Атлетик" - "Эспаньол"
Напомним, что "Вильярреал" и "Реал" прямо сейчас играют матч чемпионата Испании. Следите за игрой в нашей текстовой трансляции
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