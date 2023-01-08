Алаба: У Крооса еще много бензина в баке. Надеюсь, он подпишет новый контракт

Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба поделился мыслями на счет того, что его одноклубник Тони Кроос может уйти из команды:

“Мы надеемся, что Кроос подпишет контракт. Думаю, ему придется пробежать еще много километров по футбольному полю до завершения карьеры. Он играет заметную роль как в поле, так и вне его. Бесспорно, у Тони еще много бензина в баке. Надеюсь, он поставит подпись под новым контрактом”, - сказал Алаба.

У Тони Крооса соглашение с "Реалом" завершается следующим летом. 33-летний футболист проводит уже девятый сезон в составе "сливочных". В частности, в этом сезоне на его счету один гол и четыре ассиста в 20 матчах.