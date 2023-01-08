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Алаба: У Крооса еще много бензина в баке. Надеюсь, он подпишет новый контракт
Текущее соглашение завершается совсем скоро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба поделился мыслями на счет того, что его одноклубник Тони Кроос может уйти из команды:
“Мы надеемся, что Кроос подпишет контракт. Думаю, ему придется пробежать еще много километров по футбольному полю до завершения карьеры. Он играет заметную роль как в поле, так и вне его. Бесспорно, у Тони еще много бензина в баке. Надеюсь, он поставит подпись под новым контрактом”, - сказал Алаба.
У Тони Крооса соглашение с "Реалом" завершается следующим летом. 33-летний футболист проводит уже девятый сезон в составе "сливочных". В частности, в этом сезоне на его счету один гол и четыре ассиста в 20 матчах.
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