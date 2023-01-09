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Алаба и Чуамени не сыграют в полуфинале Суперкубка Испании из-за повреждений

Испания
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"Реал" сыграет с "Валенсией" 11-го января

Алаба и Чуамени не сыграют в полуфинале Суперкубка Испании из-за повреждений

Фото: realmadrid.com

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"Реал" не заявил Давида Алабу и Орельена Чуамени на матч 1/2 финала Суперкубка Испании против "Валенсии" 11-го января.

У Алабы повреждение правой камбаловидной мышци, а у Чуамени – левой. Сроки восстановления неизвестны.

Оба футболиста вышли в старте на матч Ла Лиги с "Вильярреалом" 7-го января (1:2). Алаба сыграл матч полностью, а Чуамени всего 64 минуты.

Во втором полуфинале сыграют "Бетис" и "Барселона". Победитель этой пары определится 12-го января в 21:00.

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В статье: Давид Алаба Суперкубок Испании Реал (Мадрид) Орельен Чуамени
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Источник:
realmadrid.com

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