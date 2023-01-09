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Алаба и Чуамени не сыграют в полуфинале Суперкубка Испании из-за повреждений
"Реал" сыграет с "Валенсией" 11-го января
Фото: realmadrid.com
"Реал" не заявил Давида Алабу и Орельена Чуамени на матч 1/2 финала Суперкубка Испании против "Валенсии" 11-го января.
У Алабы повреждение правой камбаловидной мышци, а у Чуамени – левой. Сроки восстановления неизвестны.
Оба футболиста вышли в старте на матч Ла Лиги с "Вильярреалом" 7-го января (1:2). Алаба сыграл матч полностью, а Чуамени всего 64 минуты.
Во втором полуфинале сыграют "Бетис" и "Барселона". Победитель этой пары определится 12-го января в 21:00.
????✅ ¡Nuestros convocados para la Supercopa de España!#SuperSupercopa pic.twitter.com/W2ulNabM04— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 9, 2023
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