Примера. Атлетик - Осасуна 0:0. Наваррский автобус устоял

"Атлетик", вроде, не "Реал" и не "Барселона", однако "Осасуна" приехала на "Сан-Мамес" без малейшего желания переходить центр поля. Удивительно!

Ноль опасных атак, ни одного интересного решения и только бесконечная игра на отбой - вот и все, что показала команда Ягобы Аррасате. 1 из 10 по шкале эффектности, и все же это дало результат.

"Атлетик" так и не смог пробить эшелонированную оборону гостей, да и моментов создал не очень много. До перерыва дважды неплохо пробивал Гурусета, но Айтор и тут, и после резаного навеса де Маркоса на Сансета сыграл выше всех похвал.

Во втором тайме "Атлетик" разок забил из офсайда, подал 14 угловых, но без опасности. Казалось, что ее и не будет, когда баски получили шанс всей игры. Это Муньяин точно навесил на Нико, но Уильямс-младший комично не попал в ворота.

0.01 - #Osasuna had 0.01 of expected goals against #AthleticClub during the first half. Since 2010/11 campaign in @LaLigaEN, this has been the seventh time they registered 0.01 xG or lower in the first 45 minutes in the competition, the second one against Athletic. Brake. pic.twitter.com/NcpeeHNAU7