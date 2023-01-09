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Примера. Атлетик - Осасуна 0:0. Наваррский автобус устоял
Атаковала только одна команда
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images
"Атлетик", вроде, не "Реал" и не "Барселона", однако "Осасуна" приехала на "Сан-Мамес" без малейшего желания переходить центр поля. Удивительно!
Ноль опасных атак, ни одного интересного решения и только бесконечная игра на отбой - вот и все, что показала команда Ягобы Аррасате. 1 из 10 по шкале эффектности, и все же это дало результат.
"Атлетик" так и не смог пробить эшелонированную оборону гостей, да и моментов создал не очень много. До перерыва дважды неплохо пробивал Гурусета, но Айтор и тут, и после резаного навеса де Маркоса на Сансета сыграл выше всех похвал.
Во втором тайме "Атлетик" разок забил из офсайда, подал 14 угловых, но без опасности. Казалось, что ее и не будет, когда баски получили шанс всей игры. Это Муньяин точно навесил на Нико, но Уильямс-младший комично не попал в ворота.
0.01 - #Osasuna had 0.01 of expected goals against #AthleticClub during the first half. Since 2010/11 campaign in @LaLigaEN, this has been the seventh time they registered 0.01 xG or lower in the first 45 minutes in the competition, the second one against Athletic. Brake. pic.twitter.com/NcpeeHNAU7— OptaJose (@OptaJose) January 9, 2023
В том числе из-за его промаха "Атлетик" остался в таблице 7-м с 26 баллами. Посыпать голову рано, ведь до зоны ЛЧ всего два очка, но если не побеждать в таких играх, то где вообще побеждать?
Ну, а "Осасуна" хоть и неподалеку, но решает задачи иного толка - она 8-я с 24 баллами.
16-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"
"Атлетик" - "Осасуна" - 0:0
"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Ерай, Берчиче - Весга, Саррага (Вильялибре, 86) - Уильямс (Рауль Гарсия, 79), Сансет (Муньяин, 63), Нико Уильямс - Гурусета (Беренгер, 63)
"Осасуна": Айтор Фернандес - Диего Морено, Аридане, Давид Гарсия, Крус - Брашанац (Орос, 70), Торро, Мой Гомес (Ману Санчес, 87) - Монкайола (Ибаньес, 87), Будимир (Кике, 70), Абде (Рубен Гарсия, 58)
Предупреждение: Будимир, 65
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