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Примера. Атлетик - Осасуна 0:0. Наваррский автобус устоял

Испания
(1 голосов)

Атаковала только одна команда

Примера. Атлетик - Осасуна 0:0. Наваррский автобус устоял

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетик", вроде, не "Реал" и не "Барселона", однако "Осасуна" приехала на "Сан-Мамес" без малейшего желания переходить центр поля. Удивительно!

Ноль опасных атак, ни одного интересного решения и только бесконечная игра на отбой - вот и все, что показала команда Ягобы Аррасате. 1 из 10 по шкале эффектности, и все же это дало результат.

"Атлетик" так и не смог пробить эшелонированную оборону гостей, да и моментов создал не очень много. До перерыва дважды неплохо пробивал Гурусета, но Айтор и тут, и после резаного навеса де Маркоса на Сансета сыграл выше всех похвал.

Во втором тайме "Атлетик" разок забил из офсайда, подал 14 угловых, но без опасности. Казалось, что ее и не будет, когда баски получили шанс всей игры. Это Муньяин точно навесил на Нико, но Уильямс-младший комично не попал в ворота.

В том числе из-за его промаха "Атлетик" остался в таблице 7-м с 26 баллами. Посыпать голову рано, ведь до зоны ЛЧ всего два очка, но если не побеждать в таких играх, то где вообще побеждать?

Ну, а "Осасуна" хоть и неподалеку, но решает задачи иного толка - она 8-я с 24 баллами.

16-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Осасуна" - 0:0

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Ерай, Берчиче - Весга, Саррага (Вильялибре, 86) - Уильямс (Рауль Гарсия, 79), Сансет (Муньяин, 63), Нико Уильямс - Гурусета (Беренгер, 63)

"Осасуна": Айтор Фернандес - Диего Морено, Аридане, Давид Гарсия, Крус - Брашанац (Орос, 70), Торро, Мой Гомес (Ману Санчес, 87) - Монкайола (Ибаньес, 87), Будимир (Кике, 70), Абде (Рубен Гарсия, 58)

Предупреждение: Будимир, 65

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В статье: Атлетик (Бильбао) Осасуна (Памплона)
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