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Бензема достиг отметки в 400 голов в клубной карьере
Правда, юбилей не удался для Карима
Фото: ESPN
В рамках финального поединка Суперкубка Испании каталонская "Барселона"
Единственный мяч "сливочных" в этом поединке записал на свой счет капитан команды Карим Бензема - француз поразил ворота тер Штегена на 3-й компенсированной до основного времени минуте.
Этот гол стал для 35-летнего форварда юбилейным, а именно 400-м в клубной карьере. Карим отличился 334 раза за "Реал" и забил 66 голов за французский "Лион".
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Источник:OptaJean
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