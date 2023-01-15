Бензема достиг отметки в 400 голов в клубной карьере

В рамках финального поединка Суперкубка Испании каталонская "Барселона" уверенно обыграла мадридский "Реал" – 3:1.

Единственный мяч "сливочных" в этом поединке записал на свой счет капитан команды Карим Бензема - француз поразил ворота тер Штегена на 3-й компенсированной до основного времени минуте.

Этот гол стал для 35-летнего форварда юбилейным, а именно 400-м в клубной карьере. Карим отличился 334 раза за "Реал" и забил 66 голов за французский "Лион".