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Бензема достиг отметки в 400 голов в клубной карьере

Испания
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Правда, юбилей не удался для Карима

Бензема достиг отметки в 400 голов в клубной карьере

Фото: ESPN

Новина українською

В рамках финального поединка Суперкубка Испании каталонская "Барселона" уверенно обыграла мадридский "Реал" – 3:1.

Единственный мяч "сливочных" в этом поединке записал на свой счет капитан команды Карим Бензема - француз поразил ворота тер Штегена на 3-й компенсированной до основного времени минуте.

Этот гол стал для 35-летнего форварда юбилейным, а именно 400-м в клубной карьере. Карим отличился 334 раза за "Реал" и забил 66 голов за французский "Лион".

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В статье: Карим Бензема Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
OptaJean

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