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Суперкубок Испании. Реал Мадрид - Барселона 1:3. Долгожданный трофей каталонцев

Испания
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(1 голосов)

Эль Класико в одни ворота

Суперкубок Испании. Реал Мадрид - Барселона 1:3. Долгожданный трофей каталонцев

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Эль Класико в одни ворота

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сенсационно крутая "Барселона" и аномально слабый "Реал" - вот самое краткое резюме матча.

Хави выступил как Гвардиола в лучшие годы. Его решение поручить опеку Винисиуса Араухо и неожиданное, и эффективное. Переход на схему 4-2-3-1 обеспечил "Барсе" дополнительного опорника, заодно закрыв дырку слева в атаке. Ну, и еще темп - каталонцы бегали словно вдвое быстрее.

Уже на старте Араухо почти замкнул навес де Йонга со штрафного. Дальше атака по центру завершилась плотным ударом Левандовского - Куртуа перевел мяч в штангу, а Бальде не забил на добивании.

"Реал" вообще не отвечал; даже удержание мяча давалось ему с трудом. Модрич ожидаемо ходит пешком после ЧМ, Камавинга - не тянет. Навес Менди на Бензема мог перевернуть игру для Мадрида, но Карим, как зачастую в этом сезоне, промахнулся.

Собственно, это был единственный момент "Реала" за всю игру. Сразу после него "Барса" начала забивать свои голы - и делала это потрясающе стильно.

Высокий прессинг от Бускетса позволил отобрать мяч на чужой половине, после чего в два паса он был доставлен на Гави - и это 1:0.

Под занавес тайма уже де Йонг переиграл в центре поля двоих, запустил Гави в прорыв - и юниор идеально прострелил на Левандовского. Роберт такое не прощает - 2:0.

В начале второго тайма поляк и Дембеле имели царские шансы забивать еще, но "Реал" выручил Куртуа. Лишь после очередного гениального прострела Гави - на сей раз, замыкал Педри - бельгийский вратарь был бессилен.

Ну, а пока "Барса" атаковала, "Реал" просто смотрел футбол. Бензема, Вальверде, Винисиус - поникли все. Первый удар в створ ворот нанесли уже при 0:3. И ведь кто скажет, что это сенсация? В полуфинале Суперкубка с "Валенсией" было то же самое, да и в чемпионате против "Вальядолида" и "Вильярреала" тоже. Гол престижа от Карима и близко ничего не поменял.

Мадрид в кризисе, которого здесь не было с начала каденции Анчелотти, это уже факт. Ну, а что касается "Барсы", то она наконец получила такой долгожданный трофей, а с ним и причину верить дальше в Хави Эрнандеса. Даже хейтеры молодого тренера обязаны признать - сегодня он выступил бесподобно.

Финал Суперкубка Испании. Эр-Рияд. Международный стадион короля Фахда

"Реал Мадрид" - "Барселона" - 1:3

Голы: Бензема, 90+3 - Гави, 33, Левандовский, 45, Педри, 69

"Реал": Куртуа - Карвахаль (Асенсио, 72), Милитао, Рюдигер, Менди - Модрич (Себальос, 65), Камавинга (Родриго, 46), Кроос (Начо, 72) - Вальверде, Бензема, Винисиус

"Барселона": тер Штеген - Араухо (Эрик Гарсия, 86), Кунде, Кристенсен, Бальде - Бускетс, де Йонг (Кессье, 87) - Дембеле (Рафинья, 78), Педри (Роберто, 90), Гави (Фати, 90) - Левандовский

Предупреждения: Менди, 32, Вальверде, 82 - Кристенсен, 49, Араухо, 68

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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии (13)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.01.2023 в 23:11
бенземе дали блюдо помыть))
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0
0
balamyt (Boston)
15.01.2023 в 23:07
Поздравляю. Барсу и Хави с этим Кубком..Кто тут был. против Хави ? Я говорил. Что он. на своём месте и строит Новую Барсу. С молодыми талантами
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0
0
kalan-86 (Анкара)
15.01.2023 в 23:06
А я Шарлоту казав, що з Гаві Барса буде рубати, але він не вірив. Просто зажав віскарик мабуть.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.01.2023 в 23:00
размазали сливки по траве
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0
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
15.01.2023 в 22:59
А хто виграв Суперкубок? Чемпіон чи Володар Кубку А так РЕАЛьні "старички" грали проти на ТРИ года молодших... Ну і форму після чемпіонату світу теж треба враховувати. От і прогнози експертів збулись... Ну і гравцям переможців треба підвищувати результативність!
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0
0
sasha_lv (Львів)
15.01.2023 в 23:06
виграв Хєтафе....
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0
0
жажа_the_best (Харьков)
15.01.2023 в 22:59
Реал тупо слил игру..
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0
0
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hrdhrd (Украина)
15.01.2023 в 22:58
Не 0-4, и на том спасибо. Форма просто отсутствует, игроки под тренировочными нагрузками, и Валенсия могла додавить, а с Барселоной и подавно тягаться не могут сейчас. Плюс травмы, пожарный Рюдигер, абсолютно не готовый Карвахаль, да и остальные очень слабо пока. Через 4 дня выезд к Вильярреалу в матче на Кубок, думаю будет проигран еще один турнир, да и ладно. Эти показушные кубки суперкубки пора давно отменять, шоу турниры для Саудовских Аравий. Барселону с победой, уже не бестрофейная, прогресс. Бурные непродолжительные овации, увидимся в Ла Лиге.
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+2
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
15.01.2023 в 23:05
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+1
0
sasha_lv (Львів)
15.01.2023 в 22:57
і що це було?...нагло пішки ходити,постійні обрізкі....
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+1
0
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hrdhrd (Украина)
15.01.2023 в 23:01
Да обычная ситуация для Пинтуса, тренера по физподготовке Реала, обладателя 6 ЛЧ между прочим) В январе Реал всегда дохлый, здесь бы против Ливерпуля не обделаться, благо они тоже сейчас слабы. Через месяц-другой будет максимальная форма в важнейший момент сезона.
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+1
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sasha_lv (Львів)
15.01.2023 в 23:04
надіємось,шоб тільки не було запізно.....дивує повний похєрізм гравців РМ....
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Michael-K (Івано-Франківськ)
15.01.2023 в 22:56
Без варіантів. Думаю ні в кого немає питань до переможців матчу!
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