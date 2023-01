Суперкубок Испании. Реал Мадрид - Барселона 1:3. Долгожданный трофей каталонцев

Сенсационно крутая "Барселона" и аномально слабый "Реал" - вот самое краткое резюме матча.

Хави выступил как Гвардиола в лучшие годы. Его решение поручить опеку Винисиуса Араухо и неожиданное, и эффективное. Переход на схему 4-2-3-1 обеспечил "Барсе" дополнительного опорника, заодно закрыв дырку слева в атаке. Ну, и еще темп - каталонцы бегали словно вдвое быстрее.

Уже на старте Араухо почти замкнул навес де Йонга со штрафного. Дальше атака по центру завершилась плотным ударом Левандовского - Куртуа перевел мяч в штангу, а Бальде не забил на добивании.

2 - @FCBarcelona's Pablo Gavi ???????? has become in the youngest player to score in #ElClasico (18y 163d) since Ansu Fati in October 2020 (17y 359d). Present.#SuperSupercopa pic.twitter.com/kAi7VyRueN — OptaJose (@OptaJose) January 15, 2023

"Реал" вообще не отвечал; даже удержание мяча давалось ему с трудом. Модрич ожидаемо ходит пешком после ЧМ, Камавинга - не тянет. Навес Менди на Бензема мог перевернуть игру для Мадрида, но Карим, как зачастую в этом сезоне, промахнулся.

Собственно, это был единственный момент "Реала" за всю игру. Сразу после него "Барса" начала забивать свои голы - и делала это потрясающе стильно.

Высокий прессинг от Бускетса позволил отобрать мяч на чужой половине, после чего в два паса он был доставлен на Гави - и это 1:0.

57 - @FCBarcelona ???????? have scored 3+ goals in a single game against Real Madrid for the 57th time, more than any other team ever (Athletic Club, 38). Dominated.#ElClasico #SuperSupercopa pic.twitter.com/A6sy0powbd — OptaJose (@OptaJose) January 15, 2023

Под занавес тайма уже де Йонг переиграл в центре поля двоих, запустил Гави в прорыв - и юниор идеально прострелил на Левандовского. Роберт такое не прощает - 2:0.

В начале второго тайма поляк и Дембеле имели царские шансы забивать еще, но "Реал" выручил Куртуа. Лишь после очередного гениального прострела Гави - на сей раз, замыкал Педри - бельгийский вратарь был бессилен.

Ну, а пока "Барса" атаковала, "Реал" просто смотрел футбол. Бензема, Вальверде, Винисиус - поникли все. Первый удар в створ ворот нанесли уже при 0:3. И ведь кто скажет, что это сенсация? В полуфинале Суперкубка с "Валенсией" было то же самое, да и в чемпионате против "Вальядолида" и "Вильярреала" тоже. Гол престижа от Карима и близко ничего не поменял.

14 - @FCBarcelona_es ???????? have won their 14th Spanish #SuperSupercopa title, more than any other team in the competition (Real Madrid, 12). Xavi Hernández has won his first title as manager for the Catalonian side. Deserved.#ElClasico pic.twitter.com/lsTmNQGmzh — OptaJose (@OptaJose) January 15, 2023

Мадрид в кризисе, которого здесь не было с начала каденции Анчелотти, это уже факт. Ну, а что касается "Барсы", то она наконец получила такой долгожданный трофей, а с ним и причину верить дальше в Хави Эрнандеса. Даже хейтеры молодого тренера обязаны признать - сегодня он выступил бесподобно.

Финал Суперкубка Испании. Эр-Рияд. Международный стадион короля Фахда

"Реал Мадрид" - "Барселона" - 1:3

Голы: Бензема, 90+3 - Гави, 33, Левандовский, 45, Педри, 69

"Реал": Куртуа - Карвахаль (Асенсио, 72), Милитао, Рюдигер, Менди - Модрич (Себальос, 65), Камавинга (Родриго, 46), Кроос (Начо, 72) - Вальверде, Бензема, Винисиус

"Барселона": тер Штеген - Араухо (Эрик Гарсия, 86), Кунде, Кристенсен, Бальде - Бускетс, де Йонг (Кессье, 87) - Дембеле (Рафинья, 78), Педри (Роберто, 90), Гави (Фати, 90) - Левандовский

Предупреждения: Менди, 32, Вальверде, 82 - Кристенсен, 49, Араухо, 68