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Хавбек Реала извинился за то, что посетил игру НБА вместо матча своего клуба
Француз восстанавливается после травмы
Фото: twitter.com/atchouameni
Полузащитник "Реала" Орельен Чуамени извинился за то, что не присутствовал на матче 1/8 финала Кубка Испании против "Вильярреала" (3:2).
Француз не смог принять участие в этой игре из-за повреждения. Однако болельщикам "сливочных" не понравился тот факт, что вместо того, чтобы поддержать одноклубников, игрок посетил матч НБА в Париже между "Детройтом" и "Чикаго" (108:126).
"Приношу извинения своему клубу, тренерскому штабу, моим товарищам по команде и мадридским болельщикам за мое присутствие на мероприятии в то время, когда "Реал" играл в Кубке Испании.
Я следил за происходящим в матче, но все равно поступил неправильно. Мне очень жаль", - написал хавбек в своем Twitter.
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