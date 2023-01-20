Хавбек Реала извинился за то, что посетил игру НБА вместо матча своего клуба

Полузащитник "Реала" Орельен Чуамени извинился за то, что не присутствовал на матче 1/8 финала Кубка Испании против "Вильярреала" (3:2).

Француз не смог принять участие в этой игре из-за повреждения. Однако болельщикам "сливочных" не понравился тот факт, что вместо того, чтобы поддержать одноклубников, игрок посетил матч НБА в Париже между "Детройтом" и "Чикаго" (108:126).