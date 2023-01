Депай дебютировал за Атлетико в игре против Вальядолида

В рамках 18-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" дома уверенно победил "Вальядолид". Класcный перформанс выдал Антуан Гризманн.

В этом поединке в составе "матрасников" дебютировал Мемфис Депай. Голландский форвард начал этот поединок на скамейке запасных, но коуч мадридцев Диего Симеоне выпустил Мемфиса на 75-й минуте встречи, вместо Альваро Мораты.

