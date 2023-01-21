Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Депай дебютировал за Атлетико в игре против Вальядолида
Новая ветвь в развитии карьеры 28-летнего голландца
Фото: twitter.com/FCBarcelona
В рамках 18-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико"
В этом поединке в составе "матрасников" дебютировал Мемфис Депай. Голландский форвард начал этот поединок на скамейке запасных, но коуч мадридцев Диего Симеоне выпустил Мемфиса на 75-й минуте встречи, вместо Альваро Мораты.
Atleti's newbie @Memphis gets his first minutes in his new jersey as he comes on to replace Morata! ????#LaLigaTV pic.twitter.com/NCQbmvaSVL— LaLigaTV (@LaLigaTV) January 21, 2023
Популярное сейчас
- Мудрик получил лучшую оценку среди вышедших на замену против Ливерпуля игроков Челси
- На войне против России погиб уже шестой бывший морской пехотинец ВМС США
- Дебют Мудрика? Ливерпуль - Челси: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ
- "Конечно, я это видел несколько иначе, но есть так, как есть", - Цыганков попрощался с Динамо
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
- "Такая волчица, как я, не для таких, как ты", - Шакира выпустила песню о расставании с Пике. ВИДЕО