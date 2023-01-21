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Депай дебютировал за Атлетико в игре против Вальядолида

Испания
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Новая ветвь в развитии карьеры 28-летнего голландца

Депай дебютировал за Атлетико в игре против Вальядолида

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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В рамках 18-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" дома уверенно победил "Вальядолид". Класcный перформанс выдал Антуан Гризманн.

В этом поединке в составе "матрасников" дебютировал Мемфис Депай. Голландский форвард начал этот поединок на скамейке запасных, но коуч мадридцев Диего Симеоне выпустил Мемфиса на 75-й минуте встречи, вместо Альваро Мораты.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Мемфис Депай Вальядолид (Испания)
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