Хави настаивает на продлении контракта с Дембеле. Барса вскоре начнет переговоры

"Барселона" хочет начать переговоры по продлению контракта с Усманом Дембеле в феврале, сообщает Diario Sport. На новом контракте для француза настаивает главный тренер "сине-гранатовых" Хави.

Клуб хочет начать общение после завершения работы на трансферном рынке. Сам вингер хочет остаться, а отношения между агентом и клубом улучшились.

Клуб считает, что продление контракта с футболистом имеет "стратегическое" значение.

В этом сезоне Дембеле провел за "Барселону" 27 матчей, забил 8 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего вингера сборной Франции в 60 миллионов евро.