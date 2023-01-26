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Хави настаивает на продлении контракта с Дембеле. Барса вскоре начнет переговоры
Рафинья не убедил
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" хочет начать переговоры по продлению контракта с Усманом Дембеле в феврале, сообщает Diario Sport. На новом контракте для француза настаивает главный тренер "сине-гранатовых" Хави.
Клуб хочет начать общение после завершения работы на трансферном рынке. Сам вингер хочет остаться, а отношения между агентом и клубом улучшились.
Клуб считает, что продление контракта с футболистом имеет "стратегическое" значение.
В этом сезоне Дембеле провел за "Барселону" 27 матчей, забил 8 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего вингера сборной Франции в 60 миллионов евро.
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