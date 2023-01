Примера. Кадис удивляет, Севилья громит, а Бетис вымучивает

Третья победа в пяти последних матчах - и вот "Кадис" уже подбирается к середине таблицы. Браво, "Субмарина"!

Сегодня команда Серхио полностью переиграла "Мальорку", которая наоборот после ЧМ угодила в игровой кризис. Моменты, активность, прессинг - все было на одной половине поля. Ну, и голы тоже.

Бонгонда открыл счет, замкнув в падении прострел необычайно подвижного для своих веса и возраста Альваро Негредо.

7 - Cádiz's Álvaro Negredo has been involved in seven goals (six goals and one assist) in his last seven appearances in LaLiga against Mallorca. Inspired. pic.twitter.com/16A2nmqZMI — OptaJose (@OptaJose) January 28, 2023

Второй же гол пришел с пенальти. С виду неопасную попытку Лосано головой кто-то из защитников "Киновари" остановил рукой. Это не грубый фол - скорее, секундная потеря координации, но мяч летел в створ. Итог эпизода - Алекс с точки развел Райковича и мяч по разным углам.

Удивительно, но "Мальорка" так и не смогла нормально на это ответить. Мурики словно и не выходил на поле, у Ли Кан Ина игра тоже не задалась. Попытка Кадевере мимо девятки - лучший момент гостей за 90 минут.

В таблице победа подняла "Кадис" на 16-е место с 19 очками. У "Мальорки" - 10-я позиция и 25 баллов.

19-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Мальорка" - 2:0

Голы: Бонгонда, 10, Алекс, 38 (с пенальти)

"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Мбайе, Эспино - Бонгонда (Парра, 83), Алекс, Алькарас (Фали Хименес, 69), Окампо (Арсамендия, 78) - Лосано (Эскаланте, 46), Негредо (Рохер Марти, 78)

"Мальорка": Райкович - Маффео (Гонсалес, 65), Вальент, Раильо, Копете (Кадевере, 46), Хауме Коста - Дани Родригес (Антонио Санчес, 74), де Галларета, Гренье (Ндиай, 59), Ли Кан Ин (Анхель, 74) - Мурики

Предупреждения: Алькарас, 50, Карселен, 77 - Копете, 44, Ндиай, 90+3

Без единой победы завершил первый круг чемпионата "Эльче" - и это заявка даже не на вылет, а на антирекорд сезона в Ла Лиге.

Сегодня зелено-полосатых хватило минут на 20-25 сопротивления. На этом отрезке Бойе даже мог открыть счет, но Буну отбил его удар. А вот дальше… Тихий ужас.

Эн-Несири забил первый мяч после банального навеса, смяв в прыжке защитника.

Дальше 41-я минута - и Бигас на ровном месте теряет мяч и заваливает вырывающегося на ворота Сусо. Что делать судье? Конечно, это красная - между прочим, 5-я для "Эльче" в 6 последних матчах!

5 - No LaLiga player has scored more goals than Youssef En-Nesyri in 2023 in all competitions (five, level with Karim Benzema). Confidence. pic.twitter.com/EvOIWjQHTy — OptaJose (@OptaJose) January 28, 2023

Добить аутсайдера, оставшегося в меньшинстве, "Севилья" невзирая на собственный кризис успела за пять минут. Акунья удвоил счет мощным ударом в одно касание (правда, было подозрение на офсайд у Ракитича, но ВАР дал добро); дальше Эн-Несири оформил дубль после изящного заброса Сусо. Второй тайм можно было не играть.

В таблице победа подняла "Севилью" на 13-е место с 21 очком. У "Эльче" все еще жалкие 6 баллов и безоговорочная последняя строчка.

19-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Эльче" - 3:0

Голы: Эн-Несири, 29, 45+4, Акунья, 43

"Севилья": Буну - Навас (Монтьель, 39), Баде, Рекик (Гудель, 62), Акунья - Оливер, Фернандо (Папу Гомес, 71), Ракитич (Жордан, 62) - Сусо, Эн-Несири (Рафа Мир, 71), Окампос

"Эльче": Бадиа - Диего Гонсалес, Роко, Бигас - Паласиос (Магальян, 64), Маскарель (Гути, 84), Гумбау, Бланко - Фидель (Хосан, 64), Бойе (Понсе, 64), Милья (Меркау, 74)

Предупреждения: Окампос, 80 - Фидель, 44, Маскарель, 79, Гумбау, 79

Удаление: Бигас, 41

И поделом! Нельзя в Примере выходить на домашний матч против не-гранда с единственной целью отстоять 0:0.

"Хетафе" за всю игру не организовал ни единой приличной атаки. Даже если хозяева выбегали на чужую половину, то всегда 3-4 игроками; подключать больше, видимо, и не планировалось.

"Бетис" тоже не впечатлял, но еще до перерыва Борха упустил несколько моментов. Также мяч лизнул каркас после попытки Луиса Энрике головой. Немного, но хоть что-то.

Еще веселее заиграли севильцы под конец игры, когда на поле вышел Фекир. Француз и штрафной опасный заработал, и игру связал. "Хетафе" в ответ закупорился в своей штрафной намертво - и это сыграло с ним в злую шутку. В одной из массированных атак Дуарте локтем прервал проход Каналеса и привез пенальти, который четко реализовал Борха.

100% - Borja Iglesias has scored all 15 penalties he has taken in LaLiga, more than any other player with a 100% success rate in the competition since at least 2003/04. Reliability. pic.twitter.com/BKGunF29MC — OptaJose (@OptaJose) January 28, 2023

Поскольку синие сегодня были неспособны не только на гол, но даже и на опасный момент, то игра так и закончилась. "Бетис" прервал серию из трех поражений и с 31 очком вернулся в борьбу за ТОП-4. "Хетафе", в свою очередь, остался 17-м с 17 очками.

19-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Бетис" - 0:1

Гол: Борха Иглесиас, 86 (с пенальти)

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес (Порту, 72), Даконам, Дуарте, Альдерете, Иглесиас - Альгобия (Вильяр, 64), Милья, Аленья - Унал, Майораль

"Бетис": Руи Силва - Сабали, Песселья, Луис Фелипе, Миранда - Гвидо Родригес, Карвалью (Эдгар Гонсалес, 90+2) - Каналес, Родри (Хуанми, 67), Луис Энрике (Фекир, 67) - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 87)

Предупреждения: Аленья, 61, Вильяр, 72, Дуарте, 79, Милья, 90 - Луис Энрике, 65, Хуанми, 90+1