Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти не доволен глубиной состава Реала
Тренер хочет купить новых игроков
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Наставник "Реала" Карло Анчелотти недоволен глубиной состава своей команды.
После проигрыша в матче за Суперкубок Испании с "Барселоной" (1:3) Флорентино Перес попросил Анчелотти срочно отреагировать на это поражение, добавив, что клубу не хватает второстепенных трофеев.
Анчелотти, в свою очередь, пожаловался, что у "Реала" есть всего 14–15 игроков, на которых он может рассчитывать на постоянной основе. Также специалист приводит в пример "Барселону", которая, несмотря на экономический кризис, постоянно обновляет свой состав.
Сейчас "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 41 очко. Команда отстаёт от лидера на шесть очков.
Популярное сейчас
- Техдиректор сборной Болгарии: Футболист с другим цветом кожи не будет играть за сборную, пока я директор
- Серия А. Аталанта побеждает уверенно, Интер вымучивает камбек против последней команды лиги,
- Судаков: Наверное, никто так не верит в меня как теща
- Жирона за день избавилась от двух конкурентов Цыганкова
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
Новости по теме
- 06:35 Украинские Реал обыграл Атлетико, Аякс уволил главного тренера. Главные новости за 26 января
- 00:42 Прогнозы на футбол Атлетик - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.01.2023
- 14:25 Зарубежные Эль-Класико утратило шарм, а Пеп – амбиции. Главные выводы футбольной недели. Аудиомнение #188