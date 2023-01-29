Анчелотти не доволен глубиной состава Реала

Наставник "Реала" Карло Анчелотти недоволен глубиной состава своей команды.

После проигрыша в матче за Суперкубок Испании с "Барселоной" (1:3) Флорентино Перес попросил Анчелотти срочно отреагировать на это поражение, добавив, что клубу не хватает второстепенных трофеев.

Анчелотти, в свою очередь, пожаловался, что у "Реала" есть всего 14–15 игроков, на которых он может рассчитывать на постоянной основе. Также специалист приводит в пример "Барселону", которая, несмотря на экономический кризис, постоянно обновляет свой состав.

Сейчас "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 41 очко. Команда отстаёт от лидера на шесть очков.