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Анчелотти не доволен глубиной состава Реала

Испания
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Анчелотти не доволен глубиной состава Реала

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Наставник "Реала" Карло Анчелотти недоволен глубиной состава своей команды.

После проигрыша в матче за Суперкубок Испании с "Барселоной" (1:3) Флорентино Перес попросил Анчелотти срочно отреагировать на это поражение, добавив, что клубу не хватает второстепенных трофеев.

Анчелотти, в свою очередь, пожаловался, что у "Реала" есть всего 14–15 игроков, на которых он может рассчитывать на постоянной основе. Также специалист приводит в пример "Барселону", которая, несмотря на экономический кризис, постоянно обновляет свой состав.

Сейчас "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 41 очко. Команда отстаёт от лидера на шесть очков.

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В статье: Карло Анчелотти Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
Relevo

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