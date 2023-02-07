Окружение Винисиуса считает, что испанские СМИ специально раздувают скандалы, а Ла Лига делает недостаточно в борьбе с расизмом

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор считает, что Ла Лига делает недостаточно, чтобы искоренить расизм в его отношении, сообщает Relevo. Окружение бразильца приводит в пример другие чемпионаты, где подобных ситуаций практически нет.

Также сторона игрока считает, что на нем слишком часто безнаказанно фолят.

Напомним, что Винисиус в этом сезоне регулярно становится жертвой расистских скандалов. Перед матчем 1/4 Кубка Короля с "Атлетико" (3:1) фанаты "матрасников" повесили за шею на мосту куклу игрока, а в первом круге чемпионата пели расистские кричалки перед игрой и на матче.

Винисиус и его окружение считают, что Ла Лига делает недостаточно, ограничиваясь осуждающими заявлениями. При этом отмечается, что в обязанности Ла Лиги не входит ничего большее, а наказанием виновников должна заниматься прокуратура.

Также игрок недоволен испанскими СМИ, которые только подливают масла в огонь, не осуждая а раскручивая подобные эпизоды расизма.

При этом игрок счастлив в "Реале" и не имеет никаких претензий к клубу.

В этом сезоне Винисиус провел 31 матч, забил 13 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 120 миллионов евро.