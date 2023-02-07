Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Окружение Винисиуса считает, что испанские СМИ специально раздувают скандалы, а Ла Лига делает недостаточно в борьбе с расизмом
Расизм в Испании действительно проблема
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Реала" Винисиус Жуниор считает, что Ла Лига делает недостаточно, чтобы искоренить расизм в его отношении, сообщает Relevo. Окружение бразильца приводит в пример другие чемпионаты, где подобных ситуаций практически нет.
Также сторона игрока считает, что на нем слишком часто безнаказанно фолят.
Напомним, что Винисиус в этом сезоне регулярно становится жертвой расистских скандалов. Перед матчем 1/4 Кубка Короля с "Атлетико" (3:1) фанаты "матрасников" повесили за шею на мосту куклу игрока, а в первом круге чемпионата пели расистские кричалки перед игрой и на матче.
Винисиус и его окружение считают, что Ла Лига делает недостаточно, ограничиваясь осуждающими заявлениями. При этом отмечается, что в обязанности Ла Лиги не входит ничего большее, а наказанием виновников должна заниматься прокуратура.
Также игрок недоволен испанскими СМИ, которые только подливают масла в огонь, не осуждая а раскручивая подобные эпизоды расизма.
При этом игрок счастлив в "Реале" и не имеет никаких претензий к клубу.
В этом сезоне Винисиус провел 31 матч, забил 13 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 120 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Гармаш еще до возобновления сезона может покинуть Динамо, - источник
- РФ вывела все ракетоносители с Черного моря – в ОК Юг объяснили причину
- Российские власти дали приказ подготовить все бомбоубежища на территории РФ
- Первый удар в створ ворот. Лунин пропустил в матче с Мальоркой. ВИДЕО
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО