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Федерация футбола Бразилии опровергла наличие договоренностей с Карло Анчелотти
Бразилии нужно скорее назначить менеджера
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Федерация футбола Бразилии (CFB) официально опровергла наличие договоренностей с главным тренером "Реала" Карло Анчелотти о назначении в сборную.
Ранее СМИ сообщали, что Карло Анчелотти согласился возглавить сборную Бразилии в конце сезона. Переговоры главы CFB и Флорентино Переса якобы должны были состоятся в феврале.
После появилась информация, что в "Реале" рассмотрят кандидатуру Рауля Гонсалеса на должность главного тренера, в случвае отставки Карло.
На пресс-кофнеренции перед финалом Клубного чемпионата мира с "Аль-Хиляль" Анчелотти также заявил, что ничего не знает о предложении сборной Бразилии.
Контракт Анчелотти с "Реалом" рассчитан до лета 2024-го.
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