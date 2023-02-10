Федерация футбола Бразилии опровергла наличие договоренностей с Карло Анчелотти

Федерация футбола Бразилии (CFB) официально опровергла наличие договоренностей с главным тренером "Реала" Карло Анчелотти о назначении в сборную.

Ранее СМИ сообщали, что Карло Анчелотти согласился возглавить сборную Бразилии в конце сезона. Переговоры главы CFB и Флорентино Переса якобы должны были состоятся в феврале.

После появилась информация, что в "Реале" рассмотрят кандидатуру Рауля Гонсалеса на должность главного тренера, в случвае отставки Карло.

На пресс-кофнеренции перед финалом Клубного чемпионата мира с "Аль-Хиляль" Анчелотти также заявил, что ничего не знает о предложении сборной Бразилии.

Контракт Анчелотти с "Реалом" рассчитан до лета 2024-го.